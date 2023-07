A ruhakészítő (The Dressmaker) 2015-ben bemutatott ausztrál filmdráma, amelyet Jocelyn Moorhouse és P. J. Hogan forgatókönyvéből Jocelyn Moorhouse rendezett. A film alapjául Rosalie Ham 2000-ben kiadott azonos című bestsellere (A szerelem, a gyűlölet és az haute couture felejthetetlen regénye) szolgált. A főbb szerepekben Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth és Hugo Weaving látható.

Még csak tízéves volt, amikor a kis Myrtle „Tilly” Dunnage-ot elüldözték szülővárosából. Húsz év elteltével, miután a legnevesebb párizsi divatházaknál kitanulta a ruhatervező és -készítő szakma minden csínját-bínját, hazaté ausztráliai szülővárosába, ahol varrógépével és egyedi gyártású ruháival megreformálja a vidéki helység asszonyainak öltözködését. Eközben azonban édes bosszút áll mindazokon, akik korábban ártottak neki.

A port.hu potálon Vízer Balázs a következőket írja a filmről: „Kate Winslet főszereplésével készült A ruhakészítő (2015) első blikkre amolyan kellemes kisvárosi bohózatnak tűnik a nagyvilágot megjárt, majd hazatérő varrónővel, de a látszat csal. Amikor Jocelyn Moorhouse (Bizonyíték, A szerelem színei, Ezer hold) úgy döntött, hogy filmre viszi Rosalie Ham bestseller regényét, akkor a fő csapásirányként ezt a frappáns hasonlatot jelölte meg „Olyan legyen, mint a Nincs bocsánat Clint Eastwoodtól, csak pisztolyok helyett varrógéppel!”. És így is lett, bár A ruhakészítő sokkal több mint egy átlagos bosszúmese. És sokkal színesebb is... ...Mindez persze nem csak a bosszúról, a színes kisvárosi alakokról, az elegáns ruhákról és a L’amourról szól, hanem Kate Winslet játékáról is. Winslet pedig elképesztő, és mint mindig, most is egyformán van meg benne a keménység és az elegancia, a kifinomultság és az erő, miközben lehetetlen nem figyelni rá. Azért Hugo „Mr. Smith” Weaving mégis ellop tőle néhány jelenetet az ő vékony macskabajszával!”

