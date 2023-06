A szövetség elnöksége az „Istenek, ideák, hősök” tematikát választotta az idei rendezvények központi témájának. Az országos kezdeményezéshez az Intercisa Múzeum is csatlakozott, és pénteken délután számos izgalmas, megfejtésre váró rejtéllyel várta a régészet iránt érdeklődőket.

Fotó: Laczkó Izabella

A kézműves foglalkozások mellett állatcsont-felismerés, kakukktojás-keresés, letapogató feladat is szerepelt a kínálatban, és számos régi leletet közelebbről is megvizsgálhattak a résztvevők. A rendezvény zárásaként dr. Keszi Tamás régész tartott előadást „Bronzkori helyszínelők: A darabolós gyilkos nyomában” címmel. A népszerű nyomozós tévésorozatra utaló címadás nem csak a figyelemfelkeltést szolgálta. Mint kiderült, egy sír, egy hulladékgödör, vagy egy településrész feltárásakor a régészek sokszor csak nagyon apró, gyakran nehezen megfejthető információmorzsák mentén kezdhetik el a kutatást, annak során aztán lépésről lépésre haladva egyre konkrétabb és pontosabb eredményekhez jutnak. Keszi Tamás egy 2005-ös, a mai Iváncsa település külterületén végzett megelőző feltáráson talált, a bronzkorból származó koponyamaradvány „nyomozati anyagába” avatta be hallgatóságát.