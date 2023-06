Emily St. John Mandel: Az üveghotel

Vincent egy ötcsillagos szálló pultosaként dolgozik a Vancouver-sziget legészakibb csücskén. Azon az estén, amikor a dúsgazdag Jonathan Alkaitis odalép a nőhöz, és kezdetét veszi közös életük, egy kapucnis alak az alábbi üzenetet firkálja a hotel üvegfalára: Nyelj üvegszilánkot.

Eközben Manhattan felhőkarcolókkal teli világában egy sokkal súlyosabb bűncselekményt követnek el: Alkaitis több millió dolláros üzlete nem más, mint piramisjáték, amikor pedig fény derül a csalásra, rengeteg ember élete dől romba. Az Alkaitis feleségének szerepét játszó Vincent látszólag sértetlenül megússza, egy évtizeddel később azonban nyom nélkül eltűnik egy konténerhajó fedélzetéről...

A kanadai Emily St. John Mandel számára negyedik könyve, a Tizenegyes állomás hozta el a világhírt, a mű rangos díjak sorát gyűjtötte be. Következő regénye, Az üveghotel több mint húsz nyelven jelent meg, és virtuóz felépítésével, érzékeny látásmódjával még tovább bővítette a szerző olvasótáborát.

Emily St. John Mandel 1979-ben született kanadai regényíró és esszéíró. Hat regényt írt. Mandel első három regénye: Last Night in Montreal (2009), Az énekes fegyvere (2009) és A Lola Quartet (2012). Mandel negyedik regénye, a Station Eleven (2014) egy posztapokaliptikus regény, amely a közeljövőben játszódik egy vírus okozta világban, és Shakespeare-színészek csapatát követi nyomon, akik városról városra utaznak a Nagy-tavak régiójában. Jelölték a művet a National Book Award díjra , a PEN/Faulkner-díjra és a Baileys Women’s Prinze for Fiction-re, és elnyerte az Arthur C. Clarke-díjat és a Toronto Book Award-ot. A regényből filmadaptáció készült, ebből az HBO Max forgatott tíz epizódból álló mini sorozatot, amit 2021 decemberében mutattak be. Barack Obama volt amerikai elnök felvette a könyvet a 2020-as kedvenc kötetei közé. (Forrás: Bookline)