Amara Moon: Lopott percek Londonban

Egy brit rocksztár. Egy fiatal divattervező. Álompár. Vagy mégsem?

Aaliyah Weatherly élete kész leányregény: gazdag és sikeres. A férje, Jayden Blye szexi és figyelmes.

Ám amikor Jay zenekara, a Rabid Puppies kap egy kiugrási lehetőséget, valami megváltozik köztük. Aly szeretne több időt tölteni Jay-jel, de közeleg a londoni divathét, az első divathete, és végre bizonyíthat. Ő napközben dolgozik, a férje este, néha éjszakára is kimarad.

Aly a két bokszer kutyájukkal osztja meg az érzéseit, gondolatait – és az új személyi edzőjével, a helyes és csupa szív Lucával. Amikor kiderül, hogy az Ausztriából érkezett fiút mennyire érdekli London, Aly felajánlja neki, hogy körbevezeti. Luca azonban nem csak a városra kíváncsi. A látnivalók felfedezése közben kivételesen egymásra hangolódnak, Aly élvezi az odafigyelést, az ártatlan flörtöt Lucával, a rengeteg nevetést.

Egyre világosabb, hogy Jay körül semmi nincs rendben. Miért utasítja vissza Aly közeledését? Az apja miért félti tőle a lányát? S a barátnője miért nem akarja, hogy Aly kitartson Jay mellett?

Több a kérdés, mint a válasz. Aaliyah pedig egyre nehezebben tagadja önmaga előtt, hogy talán nem csak barátságot érez a jóképű Luca iránt.

Amara Moon hosszú évek óta a festői tiroli hegyek között éli mindennapjait. Szabadidejében olvas, rendszeresen edz, és amikor csak lehetősége adódik rá, zenét hallgat. Szenvedélye az írás, Aly és Luca története évekkel ezelőtt formálódott meg benne, és reméli, hogy az olvasók is a szívükbe zárják őket.

A szerző és a kiadó nyomatékosan figyelmeztetnek rá, hogy a cselekmény elképzelt történeten alapul. A szereplők nem létező személyek, esetleges egyezésük a valósággal a véletlen műve. A történetnek nem célja hitében bárkit megsérteni, a cselekmény fiktív, szereplői kitalált alakok. No persze. (Forrás: Líra)