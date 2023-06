Egy kicsit a honi színházi érdeklődés középpontjába kerül vasárnaptól a Bartók, hiszen igencsak különleges előadásokkal kényezteti el színházszerető közönségének ínyencségre vágyó tagjait. Nekik talán többet nem is kell elmondani erről a különleges hétről, minthogy a színpadon Balsai Móni, Csernus Mariann, Göttinger Pál, Gyabronka József, Hegedűs D. Géza, Kálid Artúr, Keresztes Tamás, Király Dániel, Nagy-Kálózy Eszter, Pokorny Lia, Schneider Zoltán, Szűcs Nelli, a rendezői székben pedig többek között Bodó Viktor, Dicső Dániel, Marton László, Orosz Dénes, Őze Áron, Ujj Mészáros Károly munkálkodott az előadások létrehozásakor.

A 2. Mikro fesztivált a következő szavakkal ajánlja a nézők figyelmébe Őze Áron igazgató és Csadi Zoltán művészeti igazgató: „Nagyszerű érzés: már második alkalommal rendezzük meg a Mikro fesztivált. Minden nehézség ellenére itt vagyunk, és örömmel hívjuk kedves nézőinket a Bartók színház egy héten át tartó művészeti szemléjére. Színpadjainkon idén is sűrítetten igyekszünk megmutatni Dunaújváros és a régió közönségének az általunk kiemelkedőnek tartott „mikro” produkciókat az országból: monodrámákat, stúdió-előadásokat. Válogatásunkban a szenvedély, olykor a szenvedés és a humor különös keveréke hoz létre emlékezetes pillanatokat, felejthetetlen alkotásokat. A Bibliából, Dante emberiségkölteményének fejezeteiből, Gogol klasszikusából, az Egy őrült naplójából, vagy Márai Sándor 2013-ig kiadatlanul kallódott, Hallgatni akartam című kötetéből, Weöres Sándor, vagy éppen Fedák Sári életének meghatározó pillanataiból inspirálódó előadások is bizonyítják, hogy a színházban nincs lehetetlen. Bízunk benne, hogy a fesztivál programjában szereplő előadások révén a Bartók színház ismét a szórakozás, az eszmecsere, de mindenekelőtt az együttlét és az ünneplés helye lesz. 2023-ban is építjük tovább a színházi mikrokozmoszt.”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Csadi Zoltán művészeti igazgató az esemény beharangozóján így fogalmazott: – Az ország legnagyszerűbb színházi műhelyeiből látunk vendégül 12 felnőtt-előadást, egy héten át a Bartók lesz a színházi világ központja és fellegvára, emellett lesz három olyan produkció is, amit kifejezetten a diák- és gyerekközönség számára ajánlunk a pécsi MárkusZínház műhelyének remek munkáiból. Néhány vendégelőadást is megemlített a kínálatból: A Katona József Színház, a FÜGE, a MASZK Egyesület és az Orlai Produkció közösen hozta létre Gogol: Egy őrült naplóját, egy régóta műsoron lévő, nagyformátumú, különleges produkcióban Keresztes Tamás egyszemélyes előadásában, amely a Bartók nagyszínpadán valósul meg különleges látvány- és hangi világgal. Újraértelmezi és korszerűvé, modernné varázsolja, közel hozza a XXI. századhoz Gogol klasszikusát. S itt lesz a Nemzeti Színházból Fedák Sári életét, a korszakot, a kor nagyformátumú színházi pillanatait, momentumait és ennek a ragyogó alkotónak, színháztörténeti alaknak, Fedák Sárinak az életéből fontos pillanatokat elevenít fel és mutat be Szűcs Nelli előadásában a Nemzeti Színházból érkező produkció. Lesz például különleges felnőtt-bábszínházi, marionett-előadás is, a Johannes Doktor Faust, amit 14 éven felüli nézőinknek ajánlunk. A Vígszínház is képviselteti magát Hegedűs D. Géza főszereplésével: Márai Sándor, a kétezres évek végén felfedezett, kéziratban megmaradt anyagából készített egy előadást Hallgatni akartam címmel. A Centrál Színház is itt lesz a Shirley Valentine című előadással, Balsai Mónika főszereplésével, a Kőszegi Várszínház a Szénakutyákkal, amiben a XX. század egyik legfontosabb irodalmi alakjának, alkotójának, Weöres Sándornak életét egy sajátos nézőpontból, macskájának elbeszéléséből ismerhetjük meg. Igazi kuriózum is bekerült a műsorba, a Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia 2.0., amit a bibliát alapul véve hozott létre Csernus Mariann, a magyar színháztörténet egyik nagyasszonya, élő legendája. Nagyon megtisztelő, hogy ezt az előadást felújította, és itt fogja ezzel a produkcióval zárni a szakmai pályafutását. Nagy valószínűséggel ezt az előadást és a színészi „lantot” is leteszi ezután. A tavalyi fesztivál kapcsán is törekedtünk arra, hogy az egyediséget, a sajátos nézőpontot, a különleges színházi formákat bemutató egyszemélyes, vagy kevés szereplővel megvalósított produkciókat Bartók szellemiségéből, a Mikrokozmoszból inspirálódva mikro előadásokat hozzunk a Bartók színpadára. Ezt a krédót, ezt a küldetést szerettük volna követni az idei évadban is, és ehhez hűen ilyen előadásokat hívni a Mikro fesztiválra.

A rendezvénysorozat nyitóeseménye Trokán Nóra Mielőtt című fotokiállítása lesz június 4-én 17 órakor a színház aulájában. A fesztivál előadásaira korlátozott számban még kaphatók jegyek, de akad olyan is, ami azóta már kiesett a kínálatból, és olyan is, amire már a jegyárusítás kezdete után nem sokkal elfogytak a jegyek. Érdemes mihamarabb megszerezni a belépőket!