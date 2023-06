Jennifer Lynn Armentrout: Obsidian

„Az újrakezdés szívás. Amikor Nyugat-Virginiába költöztünk – éppen az utolsó gimis évem előtt –, nagyjából beletörődtem a rémes tájszólásba, a szakadozó internetbe és a várható tömény unalomba. Egészen addig, amíg észre nem vettem magas, szexi, különös zöld szemű szomszédomat. Az ég kiderült. Aztán a srác megszólalt. Daemon dühítő. Beképzelt. Tenyérbemászó. Nem bírjuk egymást. Egyáltalán. De akkor, amikor egy idegen rám támadt, és Daemon a keze egyetlen intésével szó szerint megfagyasztotta az időt... akkor valami történt. Valami váratlan. A szédítő idegen a szomszédból megjelölt engem. Jól hallottad. Idegen. Mint kiderült, Daemon és a húga egy egész galaxisra való ellenféllel néz szembe, akik mind az ő képességeikre pályáznak, a nyom pedig, amit Daemon rajtam hagyott, olyan fényesen jelzi számukra az utat, mint a vegasi leszállópálya. Csak úgy úszhatom meg élve, ha Daemon közelében maradok, amíg elhalványul rajtam a nyom. Mármint, ha nem ölöm meg addig saját kezűleg...”

„Daemon és Katy robbanókeveréket alkot... Az Obszidián pörgős utazásra visz, csak úgy kapkodod majd a levegőt, és könyörögni fogsz a folytatásért.” – ajánlja a kötetet Jus Accardo, a Touch (Érintés) írója.

Jennifer Lynn Armentrout, akit J. Lynn álnéven is ismernek, a kortárs romantikával, új felnőtté válással és fantáziával foglalkozó amerikai írónő. Számos munkája felkerült a The New York Times bestseller listájára. „Hibrid” szerzőnek tekintik, sikeresen publikált, miközben aktív szerződéseket kötött kis független sajtókkal és hagyományos kiadókkal. Fiatal kora ellenére (42 éves) 13 könyvsorozatot jegyez, ezekben 47 kötet jelent meg, emellett tucatnál is több önálló regényt adott ki. Hihetetlenül termékeny szerző, naponta 8 órát ír, a változatosságot az jelenti, hogy hol kézzel, hol írógépen, hol laptopján ténykedik. Egyszerre több munkán is dolgozik. Nyugat-Virginiában, egy farmon él férjével, kutyája s alpakái társaságában.

„Ha egy regénynek ő a szerzője három dolog biztos: élvezhető stílusban megírt történet, könyves álompasi, addig nem állsz fel a fotelből, amíg be nem fejezted a könyve olvasását. Kedvenceim egyike, bármilyen néven publikál” – írja a kötetről K. A. Hikari.

A kiadó 16 éves kortól ajánlja. (Forrás: Líra)