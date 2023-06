James Patterson, Casey Sherman, Dave Wedge: John Lennon utolsó napjai

Fedezzük fel a zene történelmének legfájóbb gaztettét úgy, ahogy azt csak James Patterson képes elmesélni.

A Beatlesszel John Lennon túlszárnyalta gyerekkori álmait, és egy addig példátlan szupersztárrá vált. „Mi voltunk a legjobb banda... Senki sem érhet fel hozzánk" - jelenti ki.

Mark Chapman, egy igazi senkiházi, egykor távolról csodálta bálványait, de harag ébredt benne az olyanok iránt, mint Lennon, aki szerinte elárulta őt. Chapman eldönti, többé nem csak távolról szemléli őket.

1980 nyarán Lennon hosszú kihagyás után először vesz fel új dalokat. Tele van energiával, éppen befejezte a (Just Like) Starting Over című dalát. Alig várja, hogy megmutassa a világnak, mire képes.

Chapman pedig otthagyja a munkahelyét és a családját, majd felszáll egy New Yorkba tartó járatra, egy pisztollyal és néhány lőszerrel a bőröndjében.

A történetet exkluzív interjúk részletei gazdagítják, amelyek Lennon barátaival és munkatársaival készültek, köztük Paul McCartney-val is.

Izgalmas és igaz történet egy alkotóról, akinek feledhetetlen dalai mai napig velünk élnek.

Ami a szerző(ke)t illeti, a munka nagy részét James Patterson végezte el, aki már azelőtt világhíres volt, mielőtt a Lennon-sztorit megírta volna. Könyveiből több mint 425 millió példány kelt el, s ő volt az első ember, aki egymilliónál is több e-könyvet adott el. New York Times bestsellerlistáját is vezeti: 67 munkája került fel a listára, ami Guinness-rekord is egyben. 1976 óta több mint 200 regényt jelentetett meg. És a legtöbbet kölcsönzött szerző lett a brit könyvtárakban. Egy vagyont írt össze, egy évtized alatti teljes bevételét 700 millió dollárra becsülik. Ebből bőkezűen jótékonykodott, Patterson több millió dolláros támogatást és ösztöndíjat adományozott különböző egyetemeknek, főiskoláknak, független könyvesboltoknak, iskolai könyvtáraknak és főiskolai hallgatóknak az írástudás előmozdítására. Munkásságában a John Lennonról szóló könyv inkább periférikus, mintsem szenzációhajhász, hiszen olyan kötetek jelzik útját, mint Aaron Hernandeznek a története: az amerikai-futball sztárjátékosát kétszeres gyilkosságért ítélték el, s a börtönben öngyilkosságot követett el, avagy a Bill Clinton elnökkel közösen írt kétrészes történet, avagy a „mocskosul gazdag” Jeffrey Epstein fiatal lányokat érintő szexuális botránya, amelyről annyira hátborzongató részletek derültek ki, hogy az nem csupán a Palm Beachet, hanem egész Amerikát megrázta.

„A könyv rávilágított számos olyan történetre és részletre, amelyről eddig fogalmam sem volt. Magával ragadó olvasmány az elejétől a végéig.” – írja John Lennon utolsó napjairól a bookreporter.com kritikájában Ray Palen.