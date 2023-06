A Nemzeti Színházban érezték úgy, hogy Fedák Sarolta Klára Mária, vagyis Fedák Sári „megérdemli, hogy végre hozzá méltóan emlékezzünk meg róla”. Így aztán összefogott a Dávid Zsuzsa rendező, Szűcs Nelli színészpáros, hogy egy óra negyvenöt percben felvázolja a korszak sztárjának számító színész tündöklését és bukását Szűcs Nelli és Olekszandr Bilozub díszletében. Már amennyiben ezekkel a szavakkal kell illetni a térben két futballkapu formájú keretet a róluk lelógó függönyszálakkal, és a két színpadi lépcsőt. Mielőtt megköveznének, gyorsan kijelentem, ezeket a térelemeket aztán kiválóan használja ki az előadás, egy pillanatig nincs az az érzése az embernek, hogy valami hiányzott volna a látványból. Ebben sokat segít Jóvér Csaba vetített kulisszája is. Nagy figyelmet érdemel viszont Vecsei Kinga Réta munkája a darabban, aki a jelmezekért felelt. Egy modernkori lenruhában érkezik meg a színpadra Szűcs Nelli egy bőröndnyi anyaggal, ruhával, majd az előadás során fekete alapruhája felett az ezekből rendkívül ötletesen, legtöbbször stilizáltan összecsomózott, körbekanyarított jelmezekből rakja össze a szituációnak éppen megfelelő ruhát. Van, hogy éppen a függönyrojtokból. Parádés színpadi ötletbörze.

Az önálló est azzal a céllal jött létre, hogy felelevenítse a XX. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét, és egyben korrigálja a róla kialakult képet. Hiszen nem csak a fényben fürdött, a II. világháború után méltatlan és bizonyítatlan vádak miatt börtönbüntetésre ítélték, és emiatt szeretett hazájában soha többé nem léphetett színpadra. Amikor végleg kiderült számára, hogy a színpadra nincs visszaút, teljesen összeomlott és ez az állapot okozta idő előtti halálát. Az emlékest anyagát részben emlékiratából, az Útközben és a „Te csak most aludjál, Liliom…” című könyvből, részben egyéb megemlékezésekből, leveleiből, a Színháztörténeti Intézet anyagaiból, régi „Színházi Élet” című folyóiratokból gyűjtötték össze. Természetesen elhangzottak dalok is az előadásban leghíresebb szerepeiből, ezekkel is felidézve a magyar operett nagyasszonyának alakját. Az esttel az emlékezésen túl szeretnék azt is elérni, hogy Fedák Sárit nyilvánosan rehabilitálják, ne terjedjenek tovább személyéről hamis és igazságtalan pletykák, légből kapott állítások. Hogy végre ezt a nagy művészt igaz valójában lássák, minden nagyszerű emberi tulajdonságával, hibáival, gyarlóságaival együtt.