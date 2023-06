Laura Nowlin: Ha velem maradt volna

Ha velem maradt volna, minden másképp alakul… – egyre gyakrabban gondolta ezt a lány. Autumn és Finn régen elválaszthatatlanok voltak. Aztán valami megváltozott közöttük. Vagy ők változtak meg. Most mindent megtesznek azért, hogy ne vegyenek tudomást egymásról. Autumnnak ott van a barátja, Jamie, és a szűk baráti társasága. Finn pedig az a fiú lett a suliban, akit mindenki a közelében akar tudni. Ettől azonban Autumn minden találkozásukkor azzal az egyre erősödő és mardosó gondolattal küzd, hogy talán a dolgok másképp is alakulhattak volna. Talán együtt kellene lenniük. Augusztusban azonban a dolgok örökre megváltoznak. És ahogy telik az idő, Autumn kénytelen lesz szembenézni azzal, hogy mennyire másképpen alakulhatott volna az életük, ha soha nem váltak volna el útjaik… „Nem voltam Finny mellett azon az augusztusi éjszakán, de a képzeletem beleégette a jelenetet a tudatomba, így már emléknek tűnik. Természetesen esett. Finny egyenletes sebességgel hajtott az esőben a barátnőjével, Sylvie Whitehouse-szal, abban a piros autóban, amit az apjától kapott a tizenhatodik születésnapjára. Finny néhány hét múlva töltötte volna a tizenkilencet. Veszekedtek. Már senki nem tudja megmondani, hogy min. Mások szerint ez a történet szempontjából egyáltalán nem is fontos. Nem tudják azonban, hogy van egy másik történet is. Ez az első alatt és a számukra látható tények között rejtőzik. Nem tudják, hogy az én történetemben a veszekedés oka nagyon, de nagyon fontos.”

Blogján megkérdezték a szerzőt, gondolt-e arra, hogy novellát vagy folytatást ír a Ha velem maradt volna című regényéhez. A szerző kategorikusan válaszolt: „Nem tettem, és nem is fogom. Tudom, hogy sok olvasó ezt szeretné, de Autumn története kész. A vele töltött időm véget ért. Ő most egyedül van, én pedig továbbléptem.”

Laura Nowlin a Missouri Állami Egyetemen szerzett diplomát angolból. Amellett, hogy ambiciózus író, lelkes olvasó is, aki hisz abban, hogy a könyvek lehetővé teszik számára, hogy sok életet leéljen egy életen belül. Amikor nincs otthon a saját regényein gyötrődve, Laura egy nyilvános könyvtárban dolgozik, ahol a mecénások rengeteg ihletet adnak neki az íráshoz. St. Louisban él zenész férjével, neurotikus kutyájával és pszichotikus macskájával. (Forrás: Moly)