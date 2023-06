Egy színházi előadás minőségét a szöveg mellett a színészi játék, a díszlet és az érzelmi azonosulást segítő akusztikus környezet határozza meg leginkább. Ebből Keresztes Tamás a játék mellé bevállalta a díszlet megtervezését és a hangok előállítását. Utóbbit ráadásul élőben, egy looperen keresztül. Ez a szerkezet a mikrofon által közvetített hangot rögzíti, majd egy újabb és újabb sávra újabb és újabb hangok rögzíthetők, így akár egy többszólamú mű is létrejöhet. Az előadás alapkoncepciója volt, hogy az ott, helyben létrehozott hangokból jön létre az előadás zenéje és hangkulisszája. Ahogy a főhős, a címzetes fogalmazó, miután rájött, hogy a valós világban soha nem veszik észre, létrehozza a saját maga világát a darabban, úgy hozza létre Keresztes Tamás nyögésekkel, kiáltásokkal, sikolyokkal, dallamokkal, kopogással, csettintéssel azt a hangközeget, amit Popriscsin hallhat a fejében. Már az alapötlet is zseniális, de ahogyan a színész elképesztő pontossággal használja, az már a virtuozitás határát súrolja. Már ebből az előadásonként megújuló hanganyagból is összeállhatna a történet íve, de azt az elképesztő színészi játék teszi teljessé. Szinte a szemünk láttára bomlik meg a főhős agya, vele együtt látjuk a kutyákat, amelyekkel beszélget, majd mindent, amit elméje kivetít számára. „Megvilágosodása”, amikor rájön, hogy ő a spanyol király, a tornádószerűen ható hangeffektekkel szimpla katarzist okoz. Mindemellett azok az időnként elővillanó pillanatok teszik igazán hitelessé, amikor látszólag kitisztul fejében a kép, és kikacsintva, szinte civilként beszél. BT