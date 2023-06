Barátja, Navarrai Mészáros Márton felkérésére újította fel egykori legendás önálló előadását, a Vizsolyi Bibliát, Vizsolyi Biblia 2.0 címmel a Bethlen Téri Színházban 2022. november 2-án. A darabot a Mikro fesztivál keretében játszotta el utoljára.

Csernus Mariann korábban azt mondta a textusról: "Ahogy a lányom volt a legfontosabb egész életemben, ugyanazt jelenti a Károli-féle Biblia a színpadi működésemben. (...) A kiválogatott passzusok fontosak nekem. Azokról a dolgokról a legnehezebb beszélni az életben, amelyek a leginkább érintenek bennünket."

Játékán mindez nagyon jól érezhető volt. Bár a színpadra bejutásához ezüst fogantyús botjára és fiatal segítőjére is szükség volt, ott, mintha megtáltosodott volna. Számtalan szövegrészt még fejből mondott, és olyan energikus előadásmóddal kísérte, hogy néha azt is kétségesnek érezhette a néző, hogy már nyugdíjaskorú lenne. Szinte hihetetlen, de az egy óra negyven perces előadást lényegesebb baki és hiba nélkül játszotta végig, még a vizespohárhoz sem nyúlt. Az előadás végén a vastaps közepette Csadi Zoltán művészeti igazgató, és Őze Áron igazgató köszöntötte, utóbbi játszhatott is vele egy színpadon, és színi direktora is volt egy ideig elképesztően hosszú pályafutása egy szakaszában.