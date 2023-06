Steve Cavanagh: 48 óra

Az igazságnak semmi keresnivalója a bíróságon. Eddie Flynn valamikor hivatásos szélhámos volt. Majd ügyvéd lett. Kiderült, hogy a kettő között nincs is olyan nagy különbség. Flynn azonban megfogadta, soha többé nem teszi be a lábát a tárgyalóterembe. Most még sincs más választása. Olek Volchek, az orosz maffia hírhedt, New York-i feje egy rejtett bombát erősített Eddie hátára, ráadásul elrabolta az ügyvéd tízéves kislányát, Amyt. Flynn mindössze negyvennyolc órát kap, hogy egy megnyerhetetlen gyilkossági perben Volchek védője legyen, és győzelmet arasson. A média és az FBI árgus figyelmétől kísérve az ügyvédnek be kell vetnie borotvaéles eszét és minden létező szélhámos trükköt, amit csak ismer, hogy sikeresen védje „ügyfelét”, és Amy biztonságáról is gondoskodjon. Vajon képes Eddie meggyőzni az esküdteket a lehetetlenről úgy, hogy közben a hátán ott ketyeg az időzített bomba?

A nemzetközi bestsellerszerző, Steve Cavanagh több mint egymillió példányban eladott Eddie Flynn-sorozata olyan izgalmakat ígér, amire egyik krimirajongó sem lehet igazán felkészülve. Az első kötetben az idő szorítása percről percre növeli a feszültséget, és minden betűvel közelebb kerülünk – a megfogalmazással ezúttal nem áruljuk el a poént – kirobbanó végkifejlethez.

„A jogi krimik kategóriájában az egyik legjobb.” – ajánlja a kötetet Alafair Burke, New York Times bestsellerszerzője.

„Ez a könyv minden elképzelhető izgalmat kihoz a műfajból.” – írja kritikájában Nelson DeMille, a New York Times bestsellerszerzője.

„Lélegzetelállító feszültség.” – összegzi véleményét a Publishers Weekly recenziója.

„Szuper, nyaktörő tempójú könyv.” – mondja a könyvről Charlaine Harris, a New York Times bestsellerszerzője.

Steve Cavanagh ír író, Belfastban él. Jogot tanult. Jelenleg az Eddie Flynn-regények nemzetközi díjnyertes szerzője. Debütáló regényét, a Védelmet az év thrillerének járó Ian Fleming Steel Dagger-díjra jelölték, a The Plea pedig a legjobb nemzetközi regénynek járó Prix Polar-díjat nyerte el. Még mindig gyakorló ügyvéd, és egy toplistás podcast műsorvezetője. Számos nagy horderejű polgárjogi ügyben vett részt. Eddie Flynn-regényeit több mint húsz országban adták ki. A weblapján olvasható ismertető szerint házas, két kisgyermeke van, és szabadidejében leginkább alszik. (Forrás: Bookline)