A Böröcz György Stúdiószínpad terében talán még soha nem került a nézők elé ilyen parányi játszófelület, mint vasárnap késő délután. Egy fektetett A3-as rajzlapnyi színpadon zajlottak a történések arasznyi marionett bábokkal elővezetve mindössze két bábos fantasztikus együttműködésének köszönhetően. Látszólag tökéletesen igaz az iménti kijelentés, hiszen mindenki tanúsíthatja, aki jelen volt, talán csak annyival egészítené ki, hogy bizony volt ott még valaki, aki zenét, zajt, zörejt keltett mindvégig. Mégis módosításra szorul a kijelentés, ugyanis bármilyen furcsa is, a bábokat mozgató egyének, Boráros Szilárd és Boráros Milada nem ebből élnek, egyikük tervező, a másikuk rendező és író. Az viszont tényálladék, hogy mindketten a cseh bábos iskola köpenye alól bújtak ki. Az előadás egy szerelemgyerek, pontosabban egy Covid-gyerek, aminek már 20 éve hordták magukban az ötletét, de a járvány alatt volt végre idejük megvalósítani ezt a kukucska-színpadi produkciót. Korábban készítettek már marionett cirkuszt, egy Mozart-operát, de csak most jutottak el odáig, hogy végre maguknak, a maguk örömére dolgozzanak, és hívják életre a hagyományok megőrzésére ezt a kortárs bábszínházi produkciót enyhe vurstli jelleggel.



Merthogy a darab (Borzadályos komédia ördögökkel) a klasszikus középkori moralitásjátéknak egy olyan (kortárs vizuális és zenei köntösbe öltöztetett) változata, amely a XIX. századbeli cseh népi marionett játék és a „családi bábszínházak” kukucska-színpada hagyományát idézi meg modernizálva, ugyanis rengeteg stilizált elemet használ a díszletben és a bábfigurákban egyaránt. No meg ott van a zenei kulissza, amit Pilári Áron és a köré halmozott eszközök keltenek. A zene, a zörejek, effektusok segítik a hangulatokat samplerrel, nyögésekkel, sikolyokkal, széteffektezett akusztikus hangszerekkel, visszhangokkal, és mindez élőben, a helyszínen jön létre kivétel nélkül, együtt lélegezve, szuszogva az előadással. Sok-sok frappáns megoldást hordoz a produkció, a nézőtéren rendre felnevet valaki, felismerve a néha rejtett poénokat. Olyanokat, mint például amikor a szövegben főhősünknek megmutatják az örök élet titokzatos kódokkal teleírt tekercsét, akkor a mini színpadon egy DNS-tekercs jelenik meg a valóságban. A moralitásjáték központi szereplője Johann Georg Faust asztrológus, okkultista, alkimista, aki a német reneszánsz idején élt, és kiváló példázata a nagyravágyás személyiségtorzító hatásának. Merthogy saját határait elérve nem nyugszik bele, hogy csak ennyi a mozgástere, és hajlandó az ördöggel is szerződést kötni, csakhogy kiterjessze azt. De a végén neki is a kasszához kell fáradnia, és fizetni testével, lelkével. Kinek-kinek magára van bízva, hogy milyen példázatot lát ebben.