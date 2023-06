A színház vezetője a többi között arról is beszélt: „Bár úgy terveztük a most záruló évadot, hogy végre teljes szezonunk lesz, és nem kell leállnunk, hiszen a pandémiás időszakon túlvagyunk – nem így lett. Kénytelenek voltunk téli szünetet tartani a rezsiválság okán, és ezért két bemutatót is el kellett hagynunk. Ismét takarékos évadunk volt. Ebből kiindulva: már alapból óvatosan terveztük a következő évadot. A színházakat is érintő krízisek megtanítottak minket rugalmasan gondolkodni.”

A záró társulati ülésen az összegzés mellett a tervekről is szó esett. Kiderült, a 2023/24-es évadban a Bartókban hat bemutatót terveznek. Füst Milán: Máli néni című vígjátékát, a Cimbora Produkció Pávatoll című bábjátékát Valler Kata rendezésében, Mike Nichols „Diploma előtt” című filmje alapján készült vígjátékot azonos címmel, Berg Judit sikerkönyvéből készülő Rumini című gyermekdarabot Garajszki Margit rendezésében, valamint Molnár Ferenc A farkas című vígjátékát viszik színre az ősszel kezdődő szezonban. Vendég-fellépőket is ígérnek az évadra: érkezik többek között Dobó Kata, Kerekes Éva, Staub Viktória, Csiby Gergely és Marton Róbert. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza évadzáró társulati ülésén Őze Áron megköszönte a művészeknek és a munkatársaknak az egész éves odaadó munkájukat. „Én büszke színházigazgató vagyok. Büszke vagyok a Bartók csapatára. Erős és kreatív társaság. Ez látszik azon a szereteten, ahogyan minden egyes kolléga viszonyul a színházhoz, a nézőkhöz. Csak egy ilyen összetartó közösség lehetett képes arra, hogy végigvigye az évadot, és fantasztikusan megcsinálja a második Mikro fesztiválunkat: a kamaraszínházi előadások dunaújvárosi szemléje – most már kimondhatjuk – országos hírű lett, és hagyomány vált belőle. Jövőre is megrendezzük” - mondta Őze Áron igazgató, aki kitért arra is, hogy az évadban 150 előadást játszottak három játszóhelyükön, a nagyszínpadon, a stúdióteremben és az új Mikro Színpadon. Mind több belföldi és határon túli vendégszereplésre is hívják a dunaújvárosi színházat. Őze Áron hozzátette: „A Bartók színház számára egyre fontosabbak az együttműködések. Ilyen koprodukció volt idén a Szerelem. Barta Lajos darabját Czajlik József, a kassai Thália Színház igazgatója rendezte, és a dunaújvárosi színészek mellett marosvásárhelyi és szabadkai művészek is játszottak benne. Folytatjuk a jövő évadban is az együttműködéseket a kassai színházzal, illetve a Kőszegi Várszínházzal majd 2024 nyarán.”

Őze Áron

Fotó: Laczkó Izabella

Csadi Zoltán, a Bartók művészeti igazgatója ismertette a 2023/24-es évadra tervezett bemutatókat: „Kerekes Éva az új szezonban visszatér vendégként hozzánk, ő fogja játszani Máli nénit, a címszerepet Füst Milán darabjában, Czajlik József rendezésében. Ez a kassai és a dunaújvárosi színház közös előadása lesz. Dicső Dániel a rendezője a Diploma előtt című darabnak, amely az 1967-ben bemutatott Oscar-díjas film alapján készül, szereplői: Dobó Kata, Csiby Gergely, Marton Róbert, Staub Viktória. Őze Áron a Tartuffe-öt rendezi, Ágoston Péter – aki több előadásunkban is szerepelt – rendezőként mutatkozik be, Molnár Ferenc ritkán játszott művét, A farkast viszi színre itt. A Cimbora Produkcióval is folytatjuk a közös bábszínházi munkát a Momo után a Pávatollal. Külön öröm számunkra, hogy a Bartók színház egy új adaptációt készíthet a Ruminiből, Berg Judit rendkívül gyorsan klasszikussá lett gyerek- és ifjúsági regényéből. Zenéjét a Firkin együttes komponálja. Ezzel folytatjuk a családi színházi hagyományainkat, a Rumini illeszkedik a Valahol Európában, a Twist Olivér, a Gyerekrablás a Palánk utcában, A kis herceg, a Pinokkió színházi előadás-sorozatunkba.

2024 nyarán pedig a Kőszegi Várszínházzal közösen mutatjuk be Kőszegen a Hyppolit, a lakájt, amely aztán bekerül a Bartók színház repertoárjába.” A Hyppolitban Kálid Artúr játssza Hyppolitot, Göttinger Pál Schneidert, Kerekes Éva Schneidernét, Berta lányukat Ágoston Katalin, az ügyvéd urat Jegercsik Csaba, Makács fiát, a hősszerelmest Jerger Balázs, Tóbiást, a szolgálót Ágoston Péter, Grisnik Petra játssza Julcsát, a szolgálólányt, Mimi, a lokáltáncosnő Aux Éva lesz, és a hab a tortán, hogy Makács főtanácsos szerepét átírja a Vajda Katalin–Vajda Anikó páros, nálunk Makácsnévá alakul, Molnár Piroska személyében. A darabot Őze Áron rendezi 8 zenés betéttel. A dunaújvárosi Bartók hagyományosan a Bartók Liget nyári programsorozattal indítja az új évadot 2023 augusztusában.