„Elraboltak egy magyar férfit október 7-én a nyugat-szudáni, Dárfúr tartományban fekvő el Faserben egy rablótámadás során – közölte a Külügyminisztérium (KM) az ENSZ Titkárság békefenntartó részlegének tájékoztatására hivatkozva. A KM szerint az elrabolt férfi Papp István nyugalmazott alezredes, az ENSZ dárfúri békefenntartó missziójának (UNAMID) kötelékében szolgált egyéni munkavállalóként. A KM közölte, Magyarország kairói nagykövetsége, a magyar kormány és az illetékes hatóságok felvették a kapcsolatot a helyi szervekkel, és mindent megtesznek azért, hogy a férfi minél előbb épségben kiszabaduljon.” – így szólt a híradás 2010 októberében.

De hogy került elő ez éppen most? Kiállítás nyílik az Intercisa Múzeumban május 18-án, csütörtökön 13.30 órakor a II. emeleti kiállítótérben „Fejezetek a 175 éves Magyar Honvédség történetéből – Magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban és a NATO-tagságunk” címmel. Ez a kiállítás a honvédség azon időszakát mutatja be, amikor békefenntartó feladatokat láttak el. Mindezt fényképeken, leírásokon keresztül, de például ebben a tárlatban többek között itt lesz Papp István alezredes naplója is, amit arra a papírra írt, amit cigaretta-, illetve WC-papírnak kapott, mindemellett személyes tárgyak Szudánból, Afganisztánból, olyan Korán, ami angol és arab nyelven egyaránt olvasható.

A vendégeket Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója köszönti, a kiállítást dr. Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének elnöke nyitja meg. Mintegy a kiállítás beharangozójaként május 17-én, szerdán délelőtt 10 órakor katonazenekari műsorral vezetik fel a Városháza téren a múzeum új időszaki kiállítását, amely 2023. szeptember 30-ig hétköznap keddtől péntekig 10 és 16 óra között tekinthető meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely és az Intercisa Múzeum közös szervezésében.