Kiemelte, hogy Zsedrovits Enikő korábbi kiállításain is olyan képeket tárt a szemlélődők elé, amelyek túlmutattak a látvány világán, tovább gondolásra késztetve a nézőt. „Ahogy korábbi tárlatán is, ebben is elhagyott tárgyakra lelünk a fotókon. Magányosan jelennek meg a képeken a természetben, és érezzük, hogy semmi keresnivalójuk nincs ott, ahová kerültek. Eldobott, számkivetett, valaha hétköznapjainkat szolgáló tárgyak ezek. Már nem szeretjük őket, zavaró a jelenlétük.“ Kijelentette, saját felelősségünket mindig számba kell venni, számára ezt jelentik Enikő fotói. És egy kérdést: Mi marad, ha mi így viszonyulunk teremtett világunkhoz? Egy Balázs Árpád által megzenésített Nemes Nagy Ágnes verssel kívánt a képek közt kellemes időtöltést: „Bodzavirágból, bodzavirágból hullik a, hullik a sárga virágpor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bodzafehéren, bodzafehéren. Szállj, szállj felhő, pamacsos, hullj le, te zápor, aranyos, hullj le, te zápor, égi virágpor, égen nyíló bodzavirágból.“

A megnyitó hangulatára a koronát Schneider Vilmos tette fel nagybőgőjátékával, ugyanis az erdélyi havasokba röppentette a megnyitó közönségét, miután a négy húros, robosztus hangszerből a tilinkó hangjait varázsolta elő.