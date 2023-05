A moderntánc és show-tánc csoportokat Varga Zsuzsanna, Bostyai Emília és Kovács-F. Ildikó vezeti, a gyermeknéptánc-csoport Pásztor Máté és Molnár Lilla irányításával működik, a No Control Dance Group hiphop csoportja pedig Kálmán Károly irányítása alatt áll. A sárbogárdi gitár szakos tanulók kamaradarabokkal készültek Szász Dávid irányításával, és a zene valamint a tánc szoros kapcsolatát élőzenére koreografált táncokkal erősítették. Az est konferanszié-házigazdája Gasparik Gábor, a Violin színművészeti ágának tanára volt.

A nyitó szólószám, Kerti Emília Álmaimban című tánca után Puskásné Radnó Ágnes igazgató köszöntötte a nézőtéren ülőket, köztük Szántó Pétert, aki több mint 30 évig volt az International Dance Organization elnöke. Szót ejtett az energiahelyzet miatti nehézségekről, amelyek ellenére gördülékenyen végig tudták vinni a tanévet. Elmondta, nem csak Dunaújvárosban, de Rácalmáson, Pusztaszabolcson, Cecén és Sárbogárdon is működtet tanszakokat az iskola tánc, zene, színművészet és képzőművészet iránt érdeklődő gyermekek számára. Elmondta, hogy ebben az évben is voltak kiemelkedő sikereik. A Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége (MTMSZ) által rendezett magyar bajnokságokon is kiemelkedően szerepeltek, továbbjutottak az Európa bajnokságra, és a WDA világbajnokságon is jártak, s most júniusban is fognak menni. A Mezőföld Virágai néptánc szólóversenyen is remekeltek táncosaik. Mint mondta, a környékbeli rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek, így a 2. Sugárúti Fesztiválon is fellépnek majd szombaton, ahogy a városi gyermeknapi rendezvényen is. Az igazgató kitért arra is, hogy nem könnyű a felgyorsult, digitális világban a fiatalokat fegyelemre szoktatni, művészetekre oktatni, közösségeket építeni, de kiváló tanáraiknak köszönhetően nekik ez sikerült. Büszkék lehetnek mindannyian, amikor mosolygós arccal a „jó ide járni” érzését átadják otthon a gyerekek. Beszédét az iskola ars poeticájaként is felfogható Emile Zola-idézettel zárta: „A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.”

Puskásné Radnó Ágnes igazgató

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hátralévő időben meglehetősen széles skálán mozgott a produkciók stílusa. Elsőként a modern táncosok legkisebbjei, az előkészítő csoport óvodásai következtek. A négy és hét év közötti gyerekek idén kezdtek el táncolni, azóta tanulták be Bostyai Emília Lollipop című koreográfiáját. A 17 tagú gyermek néptánccsoport két éve dolgozik együtt, most életük második közös színpadi fellépését élték át. Az idén tanult moldvai táncanyagból hoztak egy összeállítást, amelyben Kezes, Ördög útja, Bulgáros, vagy más néven bulgárjászka és Kecskés elnevezésű táncok követték egymást. A folytatásban Kerti Emília és Tóth-Varga Bettina bemutatta Tóth-Varga Zsuzsanna Évszakok című show-tánc koreográfiáját, amellyel az MTMSZ őszi országos versenyen 1. helyen végeztek, és kijutottak a júniusi WDA világbajnokságra. A Violin moderntáncosai új táncpedagógussal kezdtek. Egy laza, hiphop, funky stílusban készült Bon-Bon címet viselő produkcióban mutatták meg, a Flash tánccsoportban egykor óriási sikereket megélt Kovács F. Ildikó hogyan tudta átadni tudását. Tóth Izabella Fanni utolsó Violin gáláján vett részt. A végzős diák egy kortárs koreográfiát adott elő, bebizonyítva, nem véletlenül lett tavaly a világverseny bronzérmese szólótáncban. Matkó Anna és Csete Péter néptáncosok a hazai, mezőföldi ugrós táncanyagból Alap és Jenő települések figuráit fűzték egymás után. Bostyai Emília előkészítő csoportjának Toca-Toca című tánca után Theisz Zoé egy modern szólót táncolt. A sárbogárdi gitár tanszakos növendékek, Magyar Réka Szofi és Kovács Amina: Adele- Rolling in the deep című dalát adták elő gitáron, amire Tóth-Varga Zsuzsanna moderntánc csoportja táncolt a színpadon. Őket Tóth-Varga Bettina követte egy lírai számmal, amivel az MTMSZ magyar bajnokságon 2. helyen végzett, és kijutott a WDA világbajnokságra. Kezdő és haladó zumbás gyermekek Hey Mamma! címmel két zumbás, majd két új jazzbalettos produkciót adtak elő.