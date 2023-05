Elena Armas: Az amerikai szobatárskísérlet

Rosie Graham problémába ütközött. Pontosabban nem is egybe. Amint kilépett jól fizető munkahelyéről, hogy titkos karrierjére összpontosítson – szerződése van egy romantikus regényre –, megakad a sztorival, és egy oldalt sem tud írni. New York-i lakásának mennyezete is szó szerint a fejére omlott. Szerencsére van nála egy pótkulcs legjobb barátnőjéhez, Linához, aki épp elutazott a városból. Rosie azonban nem tudja, hogy Lina már kölcsönadta a lakást az unokatestvérének, Lucasnak.

A fiú felajánlja, hogy Rosie is maradjon a lakásban, legalább amíg nem talál valami átmeneti szállást észszerű árban. Aztán segíteni akar, hogy Rosie folytathassa az írást, és határidőre kész legyen a regénnyel. Lucas pusztán szakmai megfontolásból elviszi egy sor randira, hátha a lány ihletet kap.

Rosie-nak nincs vesztenivalója, megkezdődik a kísérlet. De Lucasnak nemsokára el kell utaznia New Yorkból – vajon elég lesz a hátralevő hat hét, hogy Rosie elkészüljön az írással? És be fogja érni azzal, hogy csak szakmai megfontolásból randizzanak Lucassal?

„Ez az édes, két nézőpontból elmesélt románc úgy megdobogtatja a szívedet, hogy nem tudod majd letenni a könyvet!” – írja a könyvről a Buzzfeed.

„Az olvasók a körmüket rágva fognak drukkolni a barátokból lett szerelmespárnak, ahogy egyre fülledtebbé válik a helyzet. Habár a könyv a Spanyol szerelmi átverés folytatása, Armas kortárs romantikus regénye önállóan is megállja a helyét.” – közli a Library Journal kritikája.

„Akkor is el fogja bűvölni az olvasókat, ha nem ismerik az előzményeket... Armas mesterien mutatja be karakterei kibontakozó érzéseit, és hagyja, hogy a romantikus feszültség vezesse a cselekményt. Igazi csemege!" – ajánlja a kötetet a Publishers Weekly cikke.

„Habkönnyű, játékos élvezet! Armas a napbarnított, édes Lucas Martínt és az erős, mégis sebezhető Rosie Grahamet keveri egy sorsdöntő románcba, amitől szó szerint úgy vigyorogtam olvasás közben, hogy belesajdult a képem! Szikrázó a vonzerő, de ahogy az egymás iránti őszinte szeretetük és támogatásuk oldalról oldalra kibontakozik, attól elaléltam. Armas stílusa olyan gördülékeny, mint egy lebilincselő beszélgetés, azonnal magával ragadja az olvasót, és a két szereplő szó szerint életre kel a papíron. Fantasztikus szórakozás az első szótól az utolsó pontig!” – írja Christina Lauren, a Nem mézes hetek szerzője, a New York Times újságírója.

„Vitán felül Elena Armas az ínycsiklandozó, fülledt, lassan kiforró romkomok királynője – minden, amit ír, olyan elbűvölő, hogy ujjongok örömömben. Az amerikai szobatárskísérlet életem legjobban eltöltött órái közé tartozik, és alig várom, hogy kiderüljön, mit tartogat Elena legközelebbre!” – közli Ali Hazelwood, A szerelem képlete írója, a New York Times bestsellerszerzője.

(Bookline)

