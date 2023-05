Dr. Richard Shepherd: A halál hét kora

„Ez a folytatás még az előző könyvnél, a Holtak vallatójánál is mélyebbre hatol, még gondolatgazdagabb... Tele finom megfigyelésekkel arról, hogy mit tesz az élet és a halál az emberi testtel” – írja kritikájában a The Times.

Dr. Richard Shepherd, Nagy-Britannia első számú orvostudós-detektívje az általa végzett huszonháromezer boncolás során nemcsak annak titkait tárta fel, ahogyan az emberek meghaltak, hanem azt is, hogyan éltek. Vizsgált gyilkosságokat és baleseteket, betegségekben és véletlenek következtében elhunyt embereket, genetikai hátterű haláleseteket és öngyilkosságokat, gyerekektől az öregekig a legkülönbözőbb korosztályokhoz tartozó holtakat: esetei felidézésével pedig most létezésünk teljes spektrumának felfedezésére invitál bennünket. Az esetek a magyar olvasók számára kevésbé lesznek ismerősek, még akkor is, ha esetleg beszámolt róla a korabeli sajtó, hiszen legtöbbjük Angliában történt. Ez mégsem befolyásolja a megértést vagy a történetvezetést. Shepherd minden esetet kontextusba helyez, miközben folyamatosan tárja elénk a pályafutása során bekövetkezett változásokat: szakmájának fejlődésétől a gyilkossági módszerek alakulásán át egészen az egyre növekvő élettani problémákig.

Miközben A halál hét kora – egyedülálló hozzáértéssel és nemes nagylelkűséggel – kalauzol bennünket néha komor és zavarba ejtő világában, rávilágít a halálnak azokra a módjaira és okaira, amelyeknek életünk minden korszakában ki vagyunk téve. Ezenfelül arra is, hogy miért és hogyan ölünk...

De ez a könyv mégis, mindenekfelett az élet csodájáról szól, s az embernek kedve lenne azt gondolni, milyen felemelő „lenne”, ha adott esetben a boncolásunkat ő végezné…

Shepherd nemcsak a szakmai életébe engedett részletes, mégis végig teljesen érthető és a szakmai kritériumoknak maximálisan megfelelő betekintést, hanem a magánéletébe is – önmagát az igazságügyi orvos szakértőn és patológuson túl alapvetően önreflexív karakterként ábrázolja, aki egyszerre fiú, férj és családapa. Vagyis a szakmai álarc mögül sokszor kikukucskál a hétköznapi ember, így az igazságügy és a patológia rejtelmei sem önmagukban állnak, és láthatóan elképesztő munka- és élettapasztalat van mögöttük. (Bookline)