Vasárnap újra lesz szabadulójáték felnőtteknek a Munkásművelődési Központban. Maradj, ha bírsz - Megáltalkodott szerelmek címmel várják a játszani kívánókat a szervezők. „A szerelemnek sokféle életszakasza van. A rózsaszín köd a kapcsolat elején, a családalapítás, és sajnos sok esetben az elkerülhetetlen válás. Mi ezeket az életszakaszokat járjuk körül a legismertebb magyar és külföldi sztárok legbotrányosabb románcaikkal, arcpirító történeteikkel is fűszerezve” - olvasható az MMK honlapján. A „szabadulás” vasárnap 9 órakor kezdődik. A négytagú csapatok részvételével. A szabadulójáték része annak a már évek óta tartó sorozatnak, amelyen felnőtt csapatok vesznek részt, és nagy népszerűségnek örvend - be is telnek a részvételi helyek.