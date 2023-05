A kiállítást dr. Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének elnöke nyitotta meg. Három témakörben szólalt meg. Az első, hogy a pákozdi csata emlékére 175 éve megszületett a magyar nemzeti hadsereg, a második a NATO-tagság volt. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy az apróbb véleménykülönbségek ellenére jó egy ilyen erős szervezethez tartozni. Nekünk, kis nemzetként óvni kell magunkat, hogy ne fogyjunk tovább. A paravánokon lévő fotókon annak a bizonyítéka látható, hogy mi mit tettünk le annak érdekében, hogy a NATO-ban egy elismert hadsereg legyen a magyar. A harmadik téma a Pákozdi emlékhely volt, ami segít a hazaszeretetet megtanítani a fiatal generációval. Ennek apropóján szólalt meg a megnyitón Görög Viktória, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója is, ismertetve a helyet és tevékenységüket, valamint közelgő programjukat, a 175 év – 175 pont elnevezésű játékot, amely végigvezeti a látogatókat honvédelmünk történetén.

Fotó: LI

A megnyitón megjelent Papp Istvánt is, akit 2010. október 7-én raboltak el a felkelők a nyugat-szudáni, Dárfúr tartományban fekvő el Faserben. A nyugalmazott alezredes 90 nap után szabadult a fogságból. A kiállításon egyebek között megtekinthető az az Y alakú bot is, amit kiszabadulásakor is a kezében szorongatott, pontosabban bal kezével erre támaszkodott, de sok személyes tárgya is fellelhető a tárlókban.

A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg a második emeleti kiállítótérben hétköznap keddtől péntekig 10-től 16 óráig.