A városunkban gyerekeskedő híres színész nevéhez olyan filmek kötődnek, mint a Hyppolyt, az Ámbár tanár úr, A miniszter félrelép, a Sose halunk meg, vagy éppen az Indul a bakterház, de egy dunaújvárosi ember számára mégis a legkedvesebb Koltai film, a Csocsó, avagy éljen május elseje! Az 2001-ben bemutatott magyar filmvígjáték, melyet Nógrádi Gábor és Koltai Róbert forgatókönyve alapján, maga Koltai Róbert rendezett és a főszerepet is ő alakította.

A stábban rengeteg ismert arc volt

Koltai Róbert mellett, többek között olyan híres színművészek is szerepeltek a filmben, mint Zenthe Ferenc, Gáspár Sándor, Kováts Adél, Stohl András, Máté Gábor, Pogány Judit, Básti Juli és Kern András. A produceri feladatokat Garami Gábor látta el, a film zenéjét pedig Dés László szerezte. A jeleneteket Dunaújvárosban, illetve a pilisvörösvári vasútállomáson készítették el. A forgatás 2001. július 3-án kezdődött el, és augusztus 15-ig tartott. A film ősbemutatóját 2001. októberében tartották meg Dunaújvárosban, költségvetése akkor 180 millió forint volt, a fő támogató pedig Dunaferr és a város volt. A fennmaradó összeget viszont a Magyar Mozgókép Közalapítványtól és a Nemzeti Örökség Minisztériumától kapták, mondta el később Garami Gábor egy sajtótájékoztatón. A „Csocsó, avagy éljen május elseje” óriási sikert aratott, a film még Hollywoodban is hódított. Annak ellenére lett egyszerre népszerű az alkotás, hogy egy kommunista időszakot mutatott be, mégpedig az átlagember szemével nézve.