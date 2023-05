Május 29-én, hétfőn 15 órától immáron tizedik alkalommal mutatja be Jézus Krisztus szenvedéstörténetét Rácalmási Passió és Betlehemes Közösség a Jankovich Kúriában. Amint arra az előadás szervezői és szereplői lapunknak küldött tájékoztatójukban is felhívták a figyelmet, a passiójáték előadása az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött, a Quintia együttesnek köszönhetően a darabhoz kapcsolódó zeneművek is élőben szólalnak meg. A szereplőgárda a maga hetven fő körüli létszámával folyamatosan alakult, Jézus Krisztus szerepében ezúttal is Kiss Viktor festőművész láthatja majd a közönség, a tavalyi évhez hasonlóan.

„A darab a covid járványhelyzet alatt Pünkösd ünnepéhez kényszerült kapcsolódni, ami mindannyiunk számára tovább vitte Krisztus szenvedés történetét a kereszthaláltól a feltámadáson át az új, az első szellemi közösség rejtélyes élménye felé. Megtartottuk ezt a kitárulkozást, és ugyanezzel a közösségalkotó igénnyel várjuk barátainkat a darabban való részvételre, és az előadásra egyaránt.” – olvasható a Közösség közleményében. A Rácalmási Passió művészeti vezetője ezúttal is Szabó Sipos Barnabás színész, színházi szakember, munkáját segédrendezőként Gulácsi Zoltán és Gulácsi Anita segíti. Az előadást ezúttal is díjmentesen tekinthetik meg az érdeklődők pünkösdhétfőn 15 órától.

A Rácalmási Passióról szóló kisfilmet az alábbi linken érhetik el olvasóink: