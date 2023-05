A dunaújvárosi alkotó már gyermekkorában is szeretett rajzolni, de komolyabban csak 2015-óta foglalkozik festéssel. Bár a kreatív tevékenységek mindig közel álltak hozzá, ecsethez mindennél szívesebben nyúl. Főleg azokat a tájakat, városrészleteket és helyeket álmodja vászonra, ahol már járt és szívének kedves volt. Alap, Dég, Dunaújváros és Simontornya is közöttük van. Sokféle technika és festék van, mellyel az alkotók élhetnek, de számára az akril vált be leginkább. Munkácsy, Csontváry és Van Gogh művei ösztönzik, festményeit igyekszik maximális tudása szerint elkészíteni. Igényességére Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet írónő is felfigyelt és az Ecsetszerelem című könyvének illusztrálására kérte fel.