A dunaújvárosi Magyar Papírmúzeumban tegnap délelőtt az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Papírmúzeumért Alapítvány együttműködési szerződést írt alá. Az alapítványt dr. Buncsák Katalin Julianna elnök, a könyvtárat pedig Rózsa Dávid főigazgató képviselte.

Az eseményt Pelbárt Jenő, a múzeum igazgatója nyitotta meg, majd Buncsák Katalin szólt a meghívottakhoz. Beszédében elmondta, az Országos Széchenyi Könyvtárral az együttműködésük 23 éves. Számukra ez azért is nagyon fontos, mert a könyvtár a papír- és vízjelkutatók számára kimeríthetetlen tárháznak bizonyul. 2008-tól a vízjelkutatás új szervezeti keretek közé került a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság megalakulásával. 2016-ban azután széles társadalmi összefogással és a Hamburger Hungária Kft. támogatásával Dunaújvárosban megnyílt a Magyar Papírmúzeum állandó kiállítása. Itt folyamatosan láthatóak a legújabb papír- és vízjelkutatási eredmények.

Pelbárt Jenő a dunaújvárosi Magyar Papírmúzeum vezetője

Fotó: SzZsE

Az elnök asszony fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy Magyarország 2020-ban csatlakozott a nemzetközi vízjel-adatbázishoz, a Memory of paper portálhoz, amely magyar anyagokkal is folyamatosan bővül, és a portál hetedik hivatalos nyelve a magyar lett.

Rózsa Dávidtól megtudtuk, ezúttal egy speciális nemzetközi vonatkozásokkal is bíró szerződést írnak alá a papírgyárral, és az újabb kooperáció új távlatokat nyit az OSZK és a papírmúzeum között. Külön kiemelte: a Széchényi könyvtár maximálisan azonosul a múzeum elképzeléseivel, és bízik benne, hogy közös munkájuk hosszú távú lesz.

Az együttműködési okiratok aláírása közben Buncsák Katalin egy érdekesség ismertetésével is szolgált.

A szerződést ellátták egy különleges száraz bélyegzővel

Fotó: SzZsE

– A szerződést elláttuk egy különleges száraz bélyegzővel, ami sárkányos jeles. Az eredetije 1310-ből származik, a jelenlegi 2010-ben készült. Most, hogy ezzel a pecséttel elláttuk az iratot, az jutott eszembe, ha az utókor egyszer ezt a szerződést vizsgálja, azon törik majd a fejüket a kutatók, hogy egy 2023-ban keletkezett okmányra miképpen került egy 1310-ből származó bélyegző?

Fontos információ a tegnapi esemény kapcsán, hogy május 26-án, pénteken nyílt nap lesz a Hamburger Látogatóközpont – Magyar Papírmúzeumban. Ezen a napon 8.30 órától 15 óráig a dunaújvárosi lakosok térítésmentesen tekinthetik meg az állandó és az időszaki kiállításokat. Helyszín: Dunaújváros, Papírgyári út 46., Bejárat a Dunapack portánál, a Papírgyári buszvégállomással szemben.