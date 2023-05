Ahogy a korábbi években is mindig, most nyáron is elindul Kaptár Garden Sessions, azaz júniusban, júliusban és augusztusban minden program fent, a Kaptár Garden színpadán lesz megtekinthető, kivétel, ha extrém időjárás érkezik. Ilyenkor, azaz egész nyáron az összes program ingyenesen látogatható. Ide, ebbe a rendezvénysorozatba várják az akusztikus formációk, egyszálgitáros előadók jelentkezését, ugyanis még vannak szabad dátumok. Érdeklődni a Kaptár facebook oldalán, privát üzenetben, e-mailban a [email protected] címen, vagy telefonon, a 06 (70) 273-7956-as számon lehet.