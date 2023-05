– Adódhat a kérdés: miért is pont Baguda? A világhálón magam is rákerestem, és számos vicces megoldást találtam, ám a megfejtés egy indiai túrában keresendő. A közös kirándulás megszervezésekor egyik tagtársunk rábökött e településre Indiában, ennyi… Megtalálták hát a legkisebb közös többszöröst. Végül ez lett a már rutinos és a fiatal szobrászokból álló közösség neve is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szombaton délelőttre rendelt búcsúzó tárlatvezetés keretében Szabó Ádám Baguda-tag részletesen bemutatta a kiállított munkák elő- és születéstörténetét, közben apró életrajzi morzsákat is megosztott az alkotókról. Szinte minden kiállított munka ismertetésénél hangsúlyt kapott, hogy az adott mű miként kapcsolódik a közelmúlt jelen művészeti diskurzusaihoz és/vagy miként reflektál, kezdeményez párbeszédet a művészettörténet alapvetéseivel.

– Szeretve-megkérdőjelezve diskurálunk a „nagyokkal” – fogalmazott Szabó Ádám. A bagudások játékossága, sokszor provokatív megoldásai mögött valós kérdések feszülnek, munkáik a jelen alapvető kérdéseire világítanak rá. Nagyatádon évről évre egy művészeti tábor keretében munkálkodnak közösen egy alkotótelepen. És ha igaz, csütörtökönként egy pesti kocsmában is összeülnek egy sörre. Tovább építve a Baguda-univerzumot.