De vissza a természethez! Mit csinál az átlagember és az átlag művész, ha bokáig jár a csahosban? Megpróbálja megmutatni saját eszközeivel, amit lát. Azt sokszor már túlcsordulóan giccses szépséget, ami annyiszor nyűgözi le, ahányszor csak az erdőt-mezőt járja. A képeken jellemzően idilli szépség uralkodik, kissé természetfeletti megvilágításban. Szabóné Zsedrovits Enikő képeit is a harmónia uralja, ám van egy erős csavar a megközelítésben. A társbérlet. Ez is kényszerű, a részt vevő felek nem összeillőek. Ám már annyi ideje létrejött a kényszerű szövetség köztük, hogy számunkra, átlagos természetjárók számára sokszor már ingerküszöb alatt maradnak. Ez a mi optikánk torzítása. Másrészt oly régen vertek tanyát, hogy a természet már elkezdte a saját formájára igazítani. Mert továbbra is ő a domináns ebben a társbérletben.

Ráadásul az alkotó eszközeit mesterien állítja a cél szolgálatába, és a fotó széles tárházából azokat húzza elő, amelyektől nem a vérlázító kontraszt, a hétköznapi idegborzolás erősödik, a mélységélességgel, a tónusokkal, a kompozícióval megtanít úgy nézni, hogy a szépet lássuk meg abban is, ami egyébként elfogadhatatlan. Persze ezzel nem legitimálja a tűrhetetlent (az erdőből ő is mindig több tárggyal jön ki, mint amennyivel belépett), nem állítja, hogy a társbérlőnek ott a helye. Viszont képeinek segítségével művészet lesz az elhagyott kanapéból, törött mosdókagylóból, a lila WC-illatosítóból is. Szembe-, párba állítva az érintetlennel, hogy a szeméttel szemben kialakult „farkasvakságunk” ellenére se felejtsük el, milyen lenne, ha nem társbérletben kellene élnünk. Hanem valahol a földi paradicsomban.

Június közepéig még együtt lélegezhetünk a képekkel az evangélikus templom nyugalmában.