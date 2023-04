Tavaly novemberben csatlakozott a Jolly Jackers legénységéhez és leányságához Domonkos Dominika, aki egyúttal a zenekar új frontembere is lett. Érkezésével még magasabb fordulatszámra kapcsoltunk, és igen, az arányok borultak: a 3 lány-3 fiú felállásból 4-2 lett, de Domi teljesen új energiát és perspektívát hozott a zenekar életébe. A női énekhang 1-2 dal esetében zenei változtatást is igényelt, de minden dalt rá tudtunk illeszteni Domi hangjára.

A közös munka azonnal eredményesnek látszik, hiszen májusban fog megjelenni az első közös single videoklippel együtt. Egy jubileumi kiadvánnyal is készülünk, hiszen a 10. évünket ünnepeljük. Az új felállásban újrajátszottuk a jelentősebb és legnépszerűbb dalainkat. Emellett párhuzamosan dolgozunk egy nagylemezen is, amely várhatóan ősszel fog kigurulni. Hogy a jövőről is beszéljünk még néhány szót a megjelenéseken túl, a nyáron megfordulunk német, francia és olasz fesztiválokon is. Április 29-én a Kaptárban találkozhattok velünk, ahol önálló koncertünk legutoljára 2020-ban volt, szóval nagyon várjuk már a szombatot. A zenekar minden korszakát felölelő best of műsorral készülünk, egy új dallal és új felállással, hatalmas szeretettel és energiával."

Bár a Jolly Jackers felállása valamelyest változott, a hangulat biztos, hogy eszement lesz a szombati bulin is.