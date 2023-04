A nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár ebben az évben is életre hívja a PikNik Mozit. A program tervezett időpontja június 24., szombat arról viszont már megkezdődött a szavazás, hogy melyik filmet vetítsék. A lakosság május 13-án éjfélig adhatja le voksait az intézmény weboldalán. A szervezők tizennyolc filmcímet soroltak fel, amelyek közül mindenki maximum kettőre adhatja le szavazatát. A nagyvenyimiek magyar és nemzetközi alkotások közül is választhatnak, a listán pedig – a teljesség igénye nélkül – romantikus és akciófilmek, vígjátékok, önéletrajzi filmek és drámák is szerepelnek. Az érdeklődők azt a filmet nézhetik majd meg a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán, amely a legtöbb szavazatot kapja.