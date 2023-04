Edan Lepucki: A 17-es számú nő

A hollywoodi hegyek közt élő Lady Daniels úgy dönt, el kell távolodnia egy időre a férjétől. Miután egyedül marad gyerekeivel, segítségre lesz szüksége kisfia mellé, ha megírandó önéletrajzi könyvét valaha is be akarja fejezni. Egy hirdetésre jelentkezve érkezik hozzá S., a vonzó, fiatal művésznő, aki a kert végében álló vendégházba költözik be, és gondoskodik Lady hároméves kisfiáról, Devinről, illetve szemmel tartja másik, már tinédzser korú fiát is. Csodásan végzi munkáját, hamarosan bűvkörébe vonja az egész családot, és Lady bizalmasává válik.

A perzselő nyárban azonban S. kapcsolata Lady nagyobbik fiával nyugtalanító és baljóslatú fordulatot vesz. Miközben Lady és S. egyre közelebb kerülnek egymáshoz, Lady irigylésre méltó életének fényes máza repedezni kezd, és azzal fenyeget, hogy családja elől is rejtegetett, régi titkok bukkannak felszínre. S. eközben igyekszik megtartani saját titkait azzal kapcsolatban, hogy mi is volt a valódi szándéka ezzel az állással. Mindketten óvatos játékot játszanak, és minden egyes lépésükkel a számukra legfontosabb dolgokat sodorják veszélybe.

Edan Lepucki regénye úgy hat, mintha egy hollywoodi film noirt olvasnánk. Sötét humorú, fordulatos és lebilincselő dráma művészetről, az anyaságról és két nő baljós barátságáról, amely egyértelműen igazolja, hogy Edan Lepucki generációjának egyik legtehetségesebb és legizgalmasabb hangja.

„A 17-es számú nő olyan, mint egy külvárosi szatíra csipetnyi Alfred Hitchcockkal fűszerezve. Kegyetlenül humoros kritikája az anyaságnak és a női barátságoknak… Ebben az ügyesen megírt regényben Lepucki olykor fájdalmas, máskor vicces, de mindig ellenállhatatlan részleteket fed fel.” – írja a Washington Post kritikusa.

„Bár A 17-es számú nőben megvan minden, ami egy könnyed, letehetetlen olvasmányhoz szükséges – viharos veszekedések, látványos melodráma és (hoppá!) egy szerelmi szál is –, csendes, komoly pillanatokat is tartogat. A kettő találkozása teszi ezt a regényt sziporkázóvá és gondolatébresztővé.”

– közölte a San Francisco Chronicle.

„Éles szemmel, művészi film noir stílusban megírt tanulmány egy pszichológiai Bermuda-háromszögről, amely a tehetős, egyedülálló anya, a szelektív mutizmusban szenvedő, tinédzser fia, és az életükbe belépő, titkokat rejtegető bébiszitter között alakul ki.” – fogalmaz az Entertainment Weekly cikke.

„Szexi, sejtelmes, érdekfeszítő.” – ez a Los Angeles Daily News rövid véleménye.

„A 17-es számú nőben Lepucki nagyon helytelenül viselkedő emberekről sző tekervényes, megkapó történetet. Legszívesebben hátralapoznánk, hogy megtudjuk, mi történik, de álljunk ellen a kísértésnek. Ez a könyv megéri, hogy ízlelgessük – remekül megírt, sötéten komikus, okos és izgalmas történet.” – ez Cynthia D’Aprix Sweeney véleménye, aki a The Nest szerzője.

„A 17-es számú nő pezseg a modern világunkra tett utalásoktól, ugyanakkor nagyobb, időtlen kérdések is feszülnek benne: hol a határ szerep és azonosulás között? Mi választja el az életet a művészettől? Megszabadulhatunk-e valaha is szüleink gravitációs vonzásától? Edan Lepuckit korunk éles szemű krónikásaként tarthatjuk számon.” – írja a pályatárs, Celeste Ng, az Amit sohase mondtam el szerzője. (Forrás: Agave)

„Ebben a kiváltságokkal járó, bonyolult viselkedési zavart bemutató, pajzán és provokatív történetben Lepucki kényes kérdéseket vet fel a szülői örökségről, az önkifejezésről és a szeretetről.” – összegzi a Booklist cikke.

„Mindvégig élvezetes... a regény könnyed lépésekkel éri el célját.”

– közli a Kirkus Reviews.

