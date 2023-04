A streaming szolgáltatók korában nincsenek irigylésre méltó helyzetben a független lemezboltok, akik vinyl (a köztudatban bakelitként élő) lemezeket is árusítanak. Az ő pozíciójukat igyekszik segíteni a Record Store Dayt (RSD). Ez a nap - ahogy ezekben a boltokban a többi sem - nem a vásárlásról szól első sorban. Igaz, időzítenek különleges megjelenéseket ekkorra, de találkozni lehet hasonló érdeklődésű emberekkel, és az eladó élő lexikonként bármikor megnyitható a témában, ami egy webáruházról aligha mondható el. Gyakran megesik, hogy két ismeretlen találkozik az üzletben, beszédbe elegyednek, és már barátokként távoznak.

Nálunk már negyedszer

Toponáry Gábor, a 777 Zenebolt tulajdonosa elmondta, immár 4. alkalommal rendezi meg a Lemezboltok napját. Az egyébként bármikor elérhető kiadvanyok mellett, kimondottan erre a napra megjelenő lemezekkel próbálják becsalogatni a lemezgyűjtőket, zeneszeretőket. Igyekeznek méginkább szemelyessé tenni a lemezvásárlás ritualéját. Nem titkolt szándékuk akár közösségi terekké, találkozási pontokka alakítani a boltokat, ahol nemcsak felkutathatod az új lemezed, de akár komoly eszmecserét is folytathatsz, előadókról, műfajokról. Igyekeznek visszahozni a személyességet, a közvetlenséget, a barátkozás lehetőségét, szemben a személytelen webes vásárlással. A megjelenő kiadványok csakis a független üzletekben érhetők el egy megadott ideig. Később beszerezhetők online is, de a lemezboltok elsőbbséget élveznek. Erre az alkalomra jelennek meg meg korábban ki nem adott felvételek is. Példaként említette a Motörhead, a Doors, a Pearl Jam nevét, de például P. Mobil kazetta is lesz. Általában ezek koncert, vagy nyers studiofelvételek, olyan különlegességek érhetők el, amik máskor nem. A 777 Zenebolt még többet hozzátesz a vinyl reneszánszának köszönhetően erősödő retró érzéshez, szükség esetén lemezjátszót is beszereznek, a már meglévő lemezek tisztítását is meg tudják oldani. Jelen pillanatban mintegy 2500-3000 bakelit lemez, körülbelül 1500 CD, könyv, DVD lelhető fel az üzletbe zenei témában, de kiegészítők, tisztítók, külső, belső tokok is vannak a polcokon. A 777 Zenebolt szombaton 16 óráig várja a különlegességek szerelmeseit.

Az Egyesült Államokból indult

A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez. A lemezkiadók és az előadók minden évben világszerte különleges fizikai hanghordozókkal készülnek erre a napra. Az RSD-t harminc ország mintegy ezer boltjában tartják, a vinyl reneszánszának köszönhetően Magyarországon ismét nyolc hazai hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. A Wave és a Musicland mellett a szintén budapesti Deep, MG Records, a Kalóz Records, a Lemezkuckó, valamint a dunaújvárosi 777 és a szegedi Néma Papagáj várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal, exkluzív kiadványokkal.

Négy különleges magyar megjelenés, kazettán is

Április 22-én négy különleges magyar megjelenés is beszerezhető lesz a lemezboltokban: a hazai surfrock zászlóvivői, az idén tízéves Keeymen tavaly megjelent lemezének egyedi változata speciális borítóval, fekete koronggal és dedikálva érkezik. Az Ivan & The Parazol bemutatkozó lemeze, a Mama, Don't You Recognize Ivan & The Parazol? tíz éve jelent meg, az album második újranyomásából ötven darab számozott, fehér vinyl kifejezetten az idei lemezboltok napjára készült el. A hazai metálzene veteránja, a Pokolgép két magnókazettával jelentkezik. Az együttes 2015-ös Metálbomba című lemezének friss kiadása mellett a zenekart alapító dalszerző Kuko (Kukovecz Gábor) Tiszta szívvel Pokolgép című első szólólemeze is megjelenik, mindkettő a GrundRecords gondozásában.

Négyszáznál több exkluzív nemzetközi kiadvány

A négyszáznál is több exkluzív nemzetközi kiadvány között lesz mások mellett Taylor Swift 2020-as debütlemeze, a Folklore: The Long Pond Studio Sessions első vinylkiadása, a Blur egy korábban kizárólag Japánban, ott is csak CD-n megjelent kislemez B-oldalas válogatást tesz elérhetővé dupla lemezen, a U2 pedig harmadik stúdióalbuma, a War 40. évfordulóját ünnepli limitált kiadású, négydalos EP-vel, amely mellé egy posztert is csomagolnak. Madonnának nyolcszámos anyaga jön ki American Life című lemeze megjelenésének 20. évfordulójára, a néhai Ol' Dirty Bastardra pedig a rapper 1995-ös debütáló albuma dupla változatával emlékeznek. A Foals tavalyi lemezének dub verzióját jelenteti meg a lemezboltok napjára, Björk a Dirty Projectors-szal közös, régóta nem elérhető Mount Wittenberg Orca LP bővített kiadásával járul hozzá az idei Record Store Day-hez.