Ebben az évben csak a felnőtt kategóriában

Az alapítvány kuratóriuma a díjat ebben az esztendőben Németh Irmának ítélte oda. A díjazott a Móricz Zsigmond Általános Iskola magyar–ének szakos tanára. 1987-ben végzett a Juhász Gyula Tanítóképző Főiskolán. 2006-ban szerzett diplomát a Dunaújvárosi Főiskolán kommunikáció szakos bölcsész – intézményi kommunikátorként. Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 2019-től mesterpedagógus fokozatba lépett. Pedagógusi munkáját óraadóként kezdte, majd 1987-től 2002-ig a Szórád Márton Általános Iskolában, majd 2007-ig a Rosti Pál Gimnáziumban, később Kulcson az általános iskolában tanított. 2008-ban érkezett jelenlegi munkahelyére, ahol osztályfőnök, amellett, hogy magyart és éneket is tanít. Rendszeresen készít fel diákokat bálok megnyitó táncaira is. Tantárgyait kiemelkedő szakmai tudással tanítja. A zene iránti szeretete gyermekkorában kezdődött, hiszen a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusában énekelt 1975-től 1978-ig. Több hangszeren játszik: zongorázik, hárfázik, furulyázik. Mesterprogramja a népmesébe ágyazott ének-zene órákat tartalmaz, bemutató órákat is ennek alapján tart. A népzene, néphagyomány útján terelgeti tanítványait, rendszeresen készít fel csoportokat népdaléneklési versenyekre. Ezek során rendszerint kiváló eredmények születnek. A magyar népi értékek mellett szívesen fordul a japán kultúra felé is. 26 éve szervezi a városi Jótékonysági Pedagóguskoncertet (idén április 28-án, pénteken 17 órakor az evangélikus templomban), óraadóként a zeneiskolában is tanít, 25 éve vezet délszláv táncházat, 23 éve Nagyvenyimen népdalkört. 2011 óta tagja a Quintia zenekarnak. Számos városi rendezvényen, kiállításmegnyitón, ünnepségen muzsikáltak a zenekar tagjai. A Quintia mára szerves részét képezi Dunaújváros kulturális életének. 2007-ben Örökmozgó díjat kapott művészi, tanári és szervezőmunkájáért. 1997-ben Pro Pentele díjat vehetett át a dunapentelei hagyományok ápolásáért és szervezési munkájáért. A Sándor Frigyes-díjat Moravecz Attila adta át kitartó vastapssal aláfestve.