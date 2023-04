Dean Koontz: A fékezhetetlen Quicksilver

Már az is igazi rejtély, hogy kicsoda Quinn Quicksilver – háromnapos volt, amikor magára hagyták Arizonában, a sivatagon keresztül vezető autópályán. Árvaházban nőtt fel, a szüleit nem ismerte. Boldog volt, még ha minden szempontból átlagos életet élt is. Egészen a „furcsa mágnesesség” napjáig. Aznap ingere támadt, hogy autóval kihajtson a semmi közepére, arra a helyre, ahol talált egy érmét, ami nagyon sokat ér. Ez az érme mentette meg az életét, amikor üldözőbe vették. Quinn azóta menekül az ügynökök és a jó ég tudja, még ki mindenki más elől. Egyedül semmi esélye nem lenne, a sors vezérelte mellé két társát: Bridget Rainkinget, a szépséget, aki nemcsak előrelátó, hanem lőfegyverekkel is el van eresztve, és Bridget nagyapját, Sparkyt, aki romantikus regényeket ír. Hármukat ugyanaz a megmagyarázhatatlan késztetés hajtja előre.

Sarkukban az ellenség, akivel korántsem biztos, hogy fel tudják venni a kesztyűt – még akkor sem, ha Quinn apránként rádöbben: maga is végtelenül ijesztő erőknek van birtokában. „Egyetlen nevelőszülő sem akart befogadni egy háromnapos újszülöttet, akinek csak egy összepiszkított pólyája volt, és akinek, Garvey Monkton seriff szavait idézve, »nagyon furcsa kék szeme« volt, amellyel »hátborzongatóan bámulja az embert ahhoz képest, hogy milyen kis vakarcs«.”„Fél percig egyikük sem szólalt meg, egyszerűen úgy bámultak rám, hogy eleinte azt hittem, csak rám akarnak ijeszteni. De amikor egyik oldalamról a másikra néztem, rájöttem, nemcsak azért keménykednek, mert kormány­ügynökök, hanem azért is, hogy leplezzék a félelmüket. Hogy félnek tőlem.”„ Az, hogy abban a pajtában lehessek, létfontosságúnak tűnt, sürgető kényszerűségnek, az oknak, amiért megszülettem, mintha okom sem lenne a létezésre, ha nem jutok be abba a pajtába, nem hatolok át a falain most rögtön.”„Ő úgy ragyogott a műszerfal fényében, hogy Diána jutott róla eszembe, a hold és a vadászat istennője. Persze Diánával, az istennővel, még soha nem találkoztam. Csak képzőművészeti alkotásokat láttam róla, amelyek néha farkasokkal futva ábrázolták. Ha én farkas lettem volna, Bridget pedig Diána, egyértelműen hajlandó lettem volna a holdfényben vágtázni vele.” (Líra)