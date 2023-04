A "Stand by Me" egy feldolgozás, amelyet eredetileg 1961-ben az amerikai énekes-dalszerző, Ben E. King adott elő. King írta Jerry Leiberrel és Mike Stollerrel együtt, akik együtt az Elmo Glick álnevet használták. A feldolgozás zenei hangszerelését Gregus "Blöckye" László készítette és adja elő. A Gomba kórus tagjai (énekesek): Jámbor Lili, Toponáry Sára, Bágyi Márton, Jámbor Benedek, Kőszegi Antal, Szabó Noel és Kurucz Gergely (karnagy)

A zenei felvételeket Subecz Tamás, az EOLION Stúdió vezetője, hangmérnöke készítette. A fotók Holczer Tibor munkái. Jelmez: Lajos Andrea, koordináció: Juhász Zsolt. A videófelvételek pedig Vass Tamás keze munkáját dícsérik.

Gomba Dal készítői jó hangulatú megbeszélést tartanak

A megjelent alkotással kapcsolatban megkerestük Juhász Pált, aki a klip megálmodója, animátora, írója és rendezője.

-Mindenki muzikális és mindenkinek vannak nagy kedvencei. Számomra elég széles a paletta és bár leginkább a progresszív zenék hallgatása az, amelyek a kedvenceim és inspirálni képesek alkotásra, (Oldfield, Pink Floyd, YES, Genesis és társaik) Ám majdnem minden stílusban találok számomra értékeket és örökzöld, maradandó alkotásokat. Olyanokat, amelyek "világokat" jelenítenek meg és így vagy úgy, de képeket és vizuális megjelenést is kikényszerítenek. Fred Astaire - Ének az esőben, Judy Garland - Over the rainbow mellett, tökéletesen megférnek az Enigma slágerek, Vivaldi vagy a Rush zenekar hangzása. Mert a becsukott szemeknél is saját világok képét mutatják - és ez nagyon jó! Az igazán jó zenék, világokat teremtenek!

A Stand by me egy ugyanilyen legendás klasszikus. Harmónizál a legbelsőbb emberi kívánalmakkal, hogy "senki nincsen egyedül" és egy igaz nagy csapatnak a része, ahol minden csak rajtunk múlik. Benjamin King ezt nagyon eltalálta. Most áprilisban jubilál, ugyanis 62 évvel ezelőtt született meg az eredeti dal. Erre a csapatmunkára példa, ennek a klippnek a megvalósítása is, amelyet csak az tett lehetővé, hogy minden alkotó lelkesen és szíve szerint, önmaga legjavát adta ehhez az egészhez. A csapatmunka egy közös siker élménye, de részt venni benne az egyénnek eufória. Különlegesen jó dolog az, ha úgy sikerül alkotni, konform lesz a végeredmény a gyerekek javára.

A Gomba Dal ezért lett, erős alkotás! Lelkes csapatmunka, gyerekek számára

Amikor pár éves kisgyerek voltam, szüleim és főleg nagyapám minden este mesét mondott nekem. Nem volt konvencionális ez a mesemondás és csak a legritkábban könyvekből olvasva szóltak ezek a mesék. Hanem fejből! Úgy ahogy azok abban a pillanatban megszülettek! Aztán én is így tettem a gyerekeimnél. Ma pedig már a lányom az aki minden este, mesét mond az unokámnak. De az eredmény az, ami a fontos! A kisgyerek észre sem veszi és igényt formál arra, színesebb legyen a belső világa. Olvas, zenét hallgat, képeket, festményeket néz. Rajzol. Maga is alkotni "ÉPÍTENI" akar. Ebből nő ki a konstruktivitás és mindemellett emócionálisan is stabil lesz.

Ez egy évezredek óta bebizonyosodott dolog. Jó ennek megfelelni.

Ricky Rock is erről szólt és bizonyára a kis meteornak is lesznek még kalandjai. De ez még a jövő zenéje.

Itt is meg szeretném köszönni, minden résztvevőnek a lelkesedést és a támogatóknak a segítséget. Nélkületek ez nem sikerült volna és Ti vagytok a siker önmaga!