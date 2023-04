Szervusz Ádám!

Nem ez a legjobb pillanat, amikor úgy beszélgetünk, hogy az egyikünk szövegel, a másik pedig hallgat. Persze lehet, hogy dünnyögsz az orrod alatt, és te is visszamégy az időben úgy ötvenvalahány évet, és magadban válaszolsz.

Tizenhét éves lehettem, te néggyel több, amikor a barátaim lelkesen mesélték, hogy Badacsonyban egy hippi zenekar Cream-et, Hendrixet játszik, és az énekes k…. jó. 1968? 1969?

Nyár, kimentünk az Osztyapenkóhoz, (a mostani M7-es bevezető szakasza) és irány a Balaton. Természetesen stoppal, zsebemben 20 forinttal. Aztán utána alszunk majd a vasútállomáson, a parkban, vagy valahol. Találkoztunk még délután veled, és megkérdeztük, hogy ti játszotok itt ma este? Csak annyit mondtál: igen, Török Ádám ordibál, gyertek. És mi tinédzserek egész este ordibáltunk és ittuk a Márka üdítőt, talán Coca Colát is. És úgy tudtuk, hogy miénk az egész világ.

Reggel a parkban a bokrok alatt megkerestél bennünket, végigmentél a kis rajongó táborodon érdeklődve: „Jól vagytok gyerekek? Az éjjel a csajok megvoltak? És most kajára van pénzetek?” Mint egy igazi nagyobb testvér. Már akkor is a mi szemünkben Isten voltál, de figyeltél ránk, kölkökre.

Aztán a következő év, Budai Ifjúsági Park, Bem rakpart 6. Téged hallgattunk, mint a magyar jazz – rock felkent papját, akinek a dalait kívülről fújtuk, mint az érettségi tételeket kellett volna. A bulik után lejöttél közénk, rajongókhoz, és megköszönted a biztatást, vastapsot. (Még nem piáltunk, nem is volt rá pénzünk...) Nem kellett tudatmódosító, hiszen azt te adtad, a szabadságérzést nekünk.

Aztán 1972-ben én már Dunaújvárosban éltem, szájról szájra terjedt, hogy nyáron, a főiskola udvarán játszik a kis banda, fergeteges délutáni koncert, a végén ölelkezés: „Hát te itt? És te itt?”

Budai úri fiú voltál, ahogy a koncertek előtt is bemutatkoztál: I. kerület, Szabó Ilonka utca 12. Te hosszabb hajú, angolosan, míg mi budai, belvárosi frizurát hordtunk, egyen hajat, ezzel is jeleztük, hogy hová tartozunk. Szegény anyám megrettent a Liszt Ferenc frizuránktól, de egyszer találkoztunk a 9-es villamoson, anyámnak bemutatkoztál és mondtad: „- Csókolom, mi vigyázunk a srácokra, a néni ne féljen!” Anyám este elmerengve kijelentette: „Ez a nagyfiú, Ádám, jó fiú. Ahol ő játszik, oda elmehetsz. A szemében látszik, hogy ő jó!” Ezt valószínű éreztem én is, és büszke voltam, hogy melletted nőttem fel, a jazz rockot tőled hallottam először, és 50 éve évente többször is csápolhattam neked és a kis bandának, később víve a gyerekeimet, majd az unokáimat is a bulijaidra.

A diszkó korszak, a 80-as évek eleje a jazz rocknak, bluesnak nem volt a jó időszaka, de te nem adtad fel, igaz, egy egész zenekart nem lehetett fenntartani, így megalapítottad a Tátrai-Török tandemet, és sűrű rendszerességgel a Pintes Pincében együtt örömködtünk egy fuvola, egy gitár (a kicsi japcsi, ez egy számítógép program) és a te óriási hangod társaságában. Később a Kiscsillag – Fapad, nyáron a Vidámpark megmaradt szabadtéri színpadán nyomtad.

„Sztálinvárosi vagyok, gyerekek!” Mondtad, és ha a közönség soraiból hiányzott egy-egy megszokott arc, kérdezted, hogy hol maradt, mi van vele. Ennyire itthon voltál nálunk.

Tizennyolc éve, az esküvőnkön is te játszottál a Rabocskával, de az 50-es, 60-as szülinapomon is szólt a jazz rock, blues és a rock and roll tőled. Minden nyáron a Paksi Gasztroblues Fesztiválon a fellépésed előtt – után jókat beszélgettünk és felidéztünk a múltból kedves sztorikat, és mindig a következő terveidről is beszéltél.

Nem is olyan régen a Magyar Zene Házának nyitása idején a Városligetben, és szintén nemrég az A38 hajón a Colosseum zenekarral együtt játszottatok. Ekkor már lábadoztál az alattomos stroke okozta mozgásváltozásból. A színpadra segítséggel jöttél fel, de a mikrofonállványt megfogva 1 órás fergeteges koncertet adtál, és úgy tűnt, hogy elpusztíthatatlan, örök életet fogsz élni. A koncert végén a Colosseum világhírű énekese átölelve gratulált, jómagam az első sorban álltam, meghatódtam a jelenettől. Aztán később a sörcsapot keresve a közelben ültél egy széken, a tömegben én nem is láttalak. Odaérve hozzád átölelted a lábam, és fáradtan, de csillogó szemekkel mondtad: „Ugye még jó az öreg, és nem kell abbahagyom az ordibálást?” „Drágám, jobb vagy, mint fiatal korodban”, mondtam, és ezt őszintén is gondoltam. Őserő, igazi kereszteslovag vagy, és voltál.

Még egy kis emlékmorzsa: egyszer a Merlin színházban 1985-86 körül játszott Jirí Stivin cseh fuvolás, aki a koncertje előtt megemlítette, hogy tudja, van nálunk is egy csodálatos fuvolás, játszottatok több fesztiválon együtt, és őt Török Ádámnak hívják. „Nagyra tartom”, mondta.

Pár héttel ezelőtt voltam a lakásodon, a Zsigmond téren, és megbeszéltük, hogy most május közepén jössz hozzánk Dunaújvárosba, majd a galériánk megnyitásakor játszani fogsz a kicsi japcsival. Feleségednek, Dórinak megígértem, hogy kímélni fogunk, 20-30 perc a játékidő, erre kikérted magadnak, hogy teljes erővel kell játszani, hiszen minden fellépés egy kihívás, nem hakni.

Drága Ádám – Gyugyó, öreg barátom! Pihenj most pár napot, és azzal az óriási elánnal, erővel énekelj, fuvolázz az égi zenekarokban sok-sok ott lévő zenész barátainkkal. Mi itt lent megemlékezünk most rólad, és valljuk a te egyik legszebb dalodból: „A zene él tovább, örökre velünk marad már”. És dúdoljuk, ordibáljuk többi dalaidat, amelyek örökké, de legalábbis nagyon sokáig fennmaradnak nekünk és az utókornak.

Most sír a lelkünk, de büszkék vagyunk, hogy ismerhettünk téged, a barátot, a kortársat, egy hatalmas igazi jó embert (jó fiút) akinek a közelében lehettünk.

Ádám, legyen neked könnyű a föld!

Ordas István