Anna Jansson: Nélkülük

Vera Bark fejvesztve rohant el a Hjälmaren tó partján tartott leánybúcsújáról, beszállt egy csónakba, majd eltűnt. Öt év telt el azóta, és apja, Kristoffer Bark bűnügyi felügyelő még mindig fáradhatatlanul járja a tó környékét lányát keresve, nyomok után kutatva. Mindenki úgy véli, Vera vízbe fulladt, de a bizonytalanság nem hagyja nyugodni Kristoffert. Három évvel Vera leánybúcsúja után egy fiatal ápolónőnek is nyoma veszett ugyanarról a településről, és a nyomozást ebben az esetben is megoldatlanul zárták le. Kristoffer Bark azonban előássa az ügyet a döglött akták közül. Az eltűnt nő ugyanis félelmetesen hasonlít saját lányára, és hamarosan ki is derül: nincsenek véletlenek. A két eset jóval szorosabban fonódik össze, mint azt eleinte gondolta… A Nélkülük Anna Jansson Kristoffer Bark-sorozatának első kötete.

„A tó felől érkező jeges szélfuvallat az arcába mart és belecsípett a fülébe. Kristoffer érezte, hogy a hideg bekúszik a kabátja alá, és a ruharétegeken keresztül a csupasz bőrét mardossa. Felgyorsította lépteit, és kocogni kezdett, hogy melegen tartsa a testét. A feje fölött egy tengeri madár rikácsolt, és nagy ívben elszállt a nádason túlra, majd eltűnt a víz felett. Feltámadt a szél. Ha behunyta a szemét, még mindig látta maga előtt Verát. Élénk, szürkéskék szemét, sötét szempilláit és szemöldökét. Széles mosolyra húzódó száját. Szőke, vállig érő haját, amelyet általában kontyba vagy lófarokba fogva viselt. Kis kora óta focizott, és Kristoffer gyakran vitte el a lányokat a mérkőzésekre, és figyelte, ahogy a lánya frizurája lobog odalent, a pályán. Hallotta, amikor a kocsi hátsó ülésén titkokat sugdostak egymásnak, látta őket együtt örvendezni, és szomorkodni is, miután összevesztek. Vera húszéves volt, amikor eltűnt. Túl fiatal még ahhoz, hogy férjhez menjen. Az utolsó vitájuknak ez volt a témája. Tiszta őrültség abban az életkorban egy életre társat választani, amikor az ember szervezetében tombolnak a hormonok, még tapasztalatlan, és mindenáron le akar lépni otthonról.” (Forrás: Animus)