Tina Bremer-Olszewski: A szerelem fáj

A szerelmi bánat mindenkinek alaposan feladja a leckét. Úgy érzed, mintha működésképtelenné válnál. Fikarcnyi energiád sincs semmire. Nem tudsz enni, nem tudsz aludni, sőt úgy érzed, hogy még felkelni sem vagy képes. Ez a könyv, azért íródott, hogy segítséget nyújtson az ilyen helyzetekben. Elkísér a fájdalom, a szomorúság és a harag útvesztőibe, és közben egy pillanatig sem hagy magadra.

Annak érdekében, hogy mélyebben is megértsd, hogy milyen folyamatok zajlódnak le a testedben és a lelkedben a szerelmi bánat során, szakértőkhöz fordulunk, akik részletesen elmagyarázzák, amit erről tudni érdemes. A könyv ezzel számodra is megadja a lehetőséget arra, hogy tanulj ezekből a tapasztalatokból, és gyarapodj általuk.

És egy szép napon pedig majd megállsz, és azt fogod érezni: mindaz, ami eddig szenvedés volt, megváltozott.

Már erősebb vagy, és készen állsz az újabb, nagyszerű szerelmi élményekre.

Egy hűséges barát, aki támogat a legsötétebb óráidban, és elkísér utána is. Mert idővel jobb lesz. Megígérem.

„Amikor együtt vagyunk valakivel, akkor nem csupán magunkat észleljük, hanem óhatatlanul valamiféle “átfedésben” vagyunk a partnerünkkel. Amikor pedig szakításra kerül a sor, akkor emiatt úgy érezzük, hogy a saját lényünk egy részét veszítettük el, márpedig érthető, ha ezzel nehezen tudunk szembenézni. Egy szakítás után nemcsak a lélek él át fájdalmat, hanem a test is. Ez egyáltalán nem képzelődés. A tudósok kiderítették, hogy ez a fájdalom nagyon is valódi. És hogy ez miért fontos? Azért, hogy mindaz, ami ilyenkor velünk történik, mindez a kínlódás érthetőbbé és felfoghatóbbá váljon. Rengeteget segíthet, ha sikerül megértened, hogy mi történik ilyenkor a testedben. Aki tudja, hogy min megy keresztül, az legalább képes lesz hová tenni ezeket az élményeket. Azt mondhatja magának: nem vagyok egyedül.” – írja Kitabu a moly.hu-n. (Forrás: Bookline)