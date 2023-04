Egész életünket végigkíséri az irodalom. Minden korosztályt megérint, hiszen minden érzelem, lelkiállapot és élethelyzet is megszólalhat a líra nyelvén. Sőt a versekben a mindennapi élet is megjelenik a maga sivárságával. Szinte minden érzelmünkre találunk verseket, írók, költők olyan mondásait, amiről azt gondolhatjuk: ez olyan, mintha én mondtam volna. A költészet napja alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal tisztelegnek a magyar líra előtt a térségben is.

Előszálláson a művelődési ház munkatársai azt kérik a versszeretőktől és a költészetet ünnepelni vágyóktól, hogy árasszák el a település felületeit – az online fórumoktól kezdve az utcákig – versekkel.

Kisapostagon április 11-én délután A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Petőfi címmel tartott előadást az Intercisa Múzeum igazgatója, Farkas Lajos.

Mezőfalván a művelődési házban a líra ünnepén versdélutánra hívták a szavaló kedvű helyieket.

Dunaújvárosban április 12-én 17 órakor a „Verset mondok, mondjál te is” elnevezésű eseményre hív a Versbarátok Klubja. A Munkásművelődési Központban Sáfrány János megjelent és Feltóti Sándor megjelenés előtt álló verseskötetének bemutatása után a tagok versei hangoznak majd el a költészetünnepen az intézmény földszinti színháztermében. Az eseményt irodalmi játékok és Bölcsföldi Ferenc élő muzsikája színesíti majd.

Baracson a faluházban április 12-én versmaratont szerveznek délelőtt. Majd 13-án 17 órától Teret a versnek címmel zenés estre várják a lakosságot Farkas Erik színművész közreműködésével, gitáron közreműködik Sparing Donát.

Kulcson a polgármesteri hivatal dísztermében április 13-án 9 órától Bessenyei Gábor tart író-olvasó találkozót.

Rácalmáson egész héten mozgalmas programokkal készülnek a közművelődési intézményben. Április 11-én koncertet hallgathatott a közönség, 12-én 17 órától a gyermekszínjátszókör és az iskola kórusa lép fel, 13-án 18 órától a Rájátszik Játékszínkör műsorát, 14-én 18 órától a Pillanatragasztó Társulat műsorát tekinthetik meg az érdeklődők.

Adonyban április 11-én 15 órától tartottak versünnepet a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében.