A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az idei évben ünnepli 70 éves jubileumát. Az ünnepi sorozatban a nagy hagyományokra visszatekintő Jazz Café rendezvényük új helyszínen, a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában jelentkezik március 20-án, hétfőn délután 17 órától. A szokásoknak megfelelően a rendezvényen fellépnek a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiből és tanáraiból alakult jazzformációk, ezzel demonstrálva a zeneiskolában zajló magas színvonalú oktatás eredményességét.

A szervezők kávéházi hangulatot, kellemes dallamokat ígérnek mintegy kétórányi igényes muzsikával. Annyi már elárulható, hogy a repertoáron lesz Chaka Khan, Oasis, Herbie Hancock, Billy Cobham, Sonny Rollins, Beatles, Stanley Turrentine, Joe Henderson szerzeményeinek egyike, és például olyan régi slágerek dallamai is, mint a House of the rising sun.

A belépőjegyeket elővételben a zeneiskolában vásárolhatják meg az érdeklődők, majd a szabad helyek függvényében ma este, a koncert előtt a helyszínen. A pedagógusok kedvezményt kapnak a belépő árából.