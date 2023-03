A Kijelentjük, hogy címet viselő tárlat alkotásait a Godot Galéria fiatal kurátora, Cserhalmi Luca ajánlotta a népes közönség figyelmébe és egyben bédekkerrel is szolgált: miként is érdemes közlekedni e varázslatos Baguda-világban:

– Rég nem találkoztam olyan reményteljes és üdítő jelenséggel Magyarországon ezen a téren, mint a Baguda Egyesület mostani kiállítása. Habár egyenként mindegyik alkotó munkásságát ismerem, így együtt nézve valami egészen mást mondanak nekem, és ahogy a szobrok mennyiségéből is látszik, van mondanivalójuk, így együttesen is. Nehéz pontosan meghatározni, hogy a szobrászat szempontjából mi is az, ami pontosan összetartja a kiállításon szereplő művészeket, pedig érződik, hogy együtt­ erősítik egymást. A kiállítás sajtószövegében azt olvashatjuk, hogy erőteljes elképzelést kívánnak bemutatni a kortárs művészet fogalmáról. Ez már egy olyan állítás, amire felkaphatjuk a fejünket. Kiállításuk címe: Kijelentjük, hogy. De mit is jelentenek ki pontosan? Ha végignézzük a kiállítást, akkor szabad gondolkozással és közvetlenséggel találkozunk. A komfortzóna elhagyásával több ponton is, ami ebből talán a leginkább szembetűnő az a szobrok gondolatvilága. Nem akarnak mindenképp komolyságot magukra erőltetni. Ha pedig mégis, azt is tudják humorral vagy játékossággal ötvözni. A játékosság és az önirónia pedig úgy kell a jelenlegi hazai szobrászatnak mint egy falat kenyér – fogalmazott megnyitó beszédében Cserhalmi Luca.

A Kortárs Művészeti Intézetben kiállító alkotók: Békési László, Combarro Petra Inez, Cseh Lili, Csepregi Balázs, Erős Ágost Koppány, Kotormán Norbert, Kovách Gergő, Melkovics Tamás, Péli Barna, Szabó Ádám.

A Kijelentjük, hogy május 12-ig várja a látogatókat a Kortárs Művészeti Intézet nyitva tartási idejében. A tervek szerint a Baguda közössége több rendhagyó tárlatvezetést is tart majd, amelyek érintik majd az acélszoborpark egy-egy alkotását is. E bejárások időpontjairól később ígértek részletes tájékoztatást a szervezők. Addig is Baguda-felfedezésre fel!