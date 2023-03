A kritikusok és az olvasók körében is sikert aratott

David Diop: Éjjel minden vér fekete

Alfa Ndiaye, a szenegáli fiatalember azelőtt soha nem hagyta el faluját, ám az I. világháborúban besorozzák a francia hadseregbe, ahol „csokoládé” katonaként harcol. Amikor barátja, Mademba Diop súlyosan megsérül egy csatában, és könyörög neki, hogy ölje meg, kímélje meg a hosszú és gyötrelmes haláltól a senki földjén, Alfa képtelen irgalmasan végezni vele. Társa szörnyű szenvedése és saját gyávasága azonban egyre inkább az őrületbe taszítja. Hogy megbosszulja barátja halálát, és bocsánatot nyerjen önmaga szemében, hátborzongató szertartásba kezd…Ez a gyilkosságokkal és fekete mágiával fűszerezett regény a háború borzalmas eseményeinek egy fejezetét mondja el a szóbeli történetmesélés eszköztárával, annak kérdését feszegetve, hogy miként küzdhet meg az ember a saját démonaival, és meddig mehet el, hogy jóvátegye vélt vagy valós bűneit.A szerző, David Diop 56 éves francia regényíró és akadémikus, aki a XVIII. századi francia és frankofón afrikai irodalomra specializálódott. Párizsban született francia anyától és szenegáli apától. Ötéves korában családjával Dakarba költöztek, gyermekkorának nagy részét Szenegálban töltötte, a középiskola befejezése után 18 évesen visszatért Franciaországba. A Sorbonne-on doktorált a XVIII. századi francia irodalommal foglalkozó dolgozatával.Napjainkban a délnyugat-franciaországi Pau Egyetemen dolgozik. Diop 2021-ben megkapta a Nemzetközi Booker-díjat az At Night All Blood Is Black (Éjjel minden vér fekete) című regényéért, mint az első francia szerző. A regényt emellett tíz francia díjra méltatták, és más országokban is számos elismeréssel jutalmazták: Los Angeles Times a Szépirodalmi Könyvdíjat ítélte oda 2020-ban, megkapta a Prix Goncourt des Lycéens kitüntetést 2018-ban, az Europese Literatuurprijs díjat 2020-ban, valamint a Strega-díjat 2019-ben. A kötetről elismeréssel írtak a kritikák, emellett az olvasók körében is sikert aratott a szokatlan témaválasztású regény.

(Forrás: Bookline)