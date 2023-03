Gary White – Matt Damon: A víz értéke

Az ember minden reggel használja a vizet: lezuhanyozik, kávét főz, lehúzza maga után a vécét, oda se figyelve minderre. Csakhogy több mint 750 millió ember nem teheti meg mindezt, mivel nincs bevezetve a víz a lakásába, 1,7 milliárd embernek pedig nincs vécéje. A vízválság minden harmadik embert érinti a Földön: gyerekek nem járhatnak miatta iskolába, nők nem kereshetnek pénzt, és sokakat kényszerít mélyszegénységbe.

Ám mindez megoldható – ez a meggyőződés hozta össze Matt Damon filmsztárt és ­Gary White hidrológust. Évekig próbálták megoldani a válságot helytelen módszerekkel, aztán félig helyesekkel, végül már majdnem egészen helyesekkel... Közös cégük, a Water.org idővel rátalált egy gyakorlatban is működő szisztémára: eddig 40 millió embert segítettek hozzá ivóvízhez illetve vécéhez.

Ebben a könyvben Gary és Matt történeteket mesél arról, hogyan jöttek rá fontos dolgokra, próbáltak ki új ötleteket, utazták be a fél világot hol a rászorulókat felkeresve, hol a nagy hatalmú döntéshozók között forgolódva. Humorral és alázattal ismertetik, hogyan indítottak útnak egy vadonatúj modellt, amelynek nem kisebb a tétje, mint jobb egészség és magasabb életszínvonal számos embernek szerte a világon.

A víz értéke kötet arra invitálja az olvasót, hogy szegődjék társukul ebben a vállalkozásban. A könyv eladásából származó összes jövedelmük pedig a Water.org kasszájában fog kikötni.

Gary White a Water.org és a WaterEquity társalapítója és elnök-vezérigazgatója. 1991-ben indította el a WaterPartners International nevű vállalkozását, amelyből a Water.org lett 18 esztendővel később. Cégei piaci alapú megoldásokat alkalmaznak a globális vízválság leküzdésére, újításokat vezetnek be a vízügyi projektekben.

Matt Damon szintén a fent említett két cég, a WaterPartners International és a Water.org társalapítója, Oscar-díjas színész, producer és forgatókönyvíró. 2006-ban létrehozta a H2O Africa alapítványt vízügyi projektek támogatására. Időközben ő maga is vízügyi szakértővé vált.

(Forrás: Líra)