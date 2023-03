Ez a kampány az alkotások megmen­téséről is szól

– A nehézségek ellenére a tavalyi évben is sikerült a helyi acélszoborpark három kiemelkedő alkotását felújítanunk. A forrásaink szűkösek. Az önkormányzat éves szinten 1,5 millió forinttal támogatja a munkánkat. E tételhez kapcsolódóan pályázunk. A kétévente jelentkező acélszobrász-pályázat minden eddigi kiírása sikeres volt – fogalmazott lapunknak Várnai Gyula, Munkácsy-díjas alkotó, aki a Duna-parti Acélszoborparkra is figyel:

– Az alkotások számára Dunaújváros egy unikális helyszín. A legutóbbi kezdeményezés alapján a vasmű biztosította a kellő alapanyagot. E tárlat biennálé jelleggel várta az érdeklődőket.

Várnai Gyula Fotó: SzZsE

A Kortárs még zárva, miközben a neves galériák és kiállítóhelyek már az egész éves jelenlétüket tervezik.

– Bízom abban, hogy lesz kereslet a dunaújvárosi művészek munkáira, ám a legfontosabb, hogy a jelenleg kiállított munkákat az érdeklődők felfedezzék. A szoborpark egészéről már korábban elkészült egy részletes térkép, remélhetően ez nagy segítség lehet majd a turisták számára. Mindehhez most már a terv­asztalon vannak a megfelelő digitális tartalmak is. Ha minden sikerül, pár hónapon belül egy speciális applikáció is segíti majd a helyi acélszoborparkban túrázókat.

Várnai Gyulát a park jövőbeli terveiről is kérdeztük:

– Évek óta két-három jelentős alkotást újítunk fel e program keretében. Igyekszünk az önkormányzati források mellé állami és nemzetközi forrásokat is szerezni.

Világviszonylatban is unikális a helyi szoborpark-járda Fotó: LI

Fotós: LI

Várnai Gyulát a jelenleg elérhető alkotások helyzetéről is kérdeztük:

– Az alapítvány mindent megtesz az állagmegóvásért. Ez részben egy szakmai munka. A restaurátor tételesen feljegyzi a teendőket, a továbbiak már csak az anyagi forrásokon múlnak, szakemberek bevonásával. Sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy a már kész, felújított alkotásokon rendre újra megjelennek a firkák. Értem az önkifejezés vágyát, ám az ifjú alkotóknak is mérlegelniük kellene: talán nem egy őket inspiráló kortárs alkotását kellene összefirkálniuk.

A továbbiakról Várnai elmondta, a vasmű helyzetéből fakadóan az alapítvány léte is kérdéses. Amint az utóbbi években, a jövőben is társadalmi munkában dolgoznak, és a legfőbb cél, hogy megőrizzék a dunaújvárosi acélszoborpark állapotát.

Az éves munkával kapcsolatban Várnai elárulta:

– A forrásaink évente 2-3 alkotás teljes körű felújítását teszik lehetővé... Ezen feladatot néha nehézkesnek érzem, hiszen nem könnyű látni, amikor a fiatalok nekilátnak a friss falnak. Az idei tervek között szerepel egy Birkás-mű felújítása is. Építkezünk, pályázunk, reménykedünk.