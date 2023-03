Korábban egy év leforgása alatt akár többször is találkozhattak a hardrock rajongói Rudán Joe különböző formációival a városban, a Rockmaratonnak állandó fellépője volt, mára azonban sajnos ezek a szép idők elmúltak. Jóformán a Kaptár maradt az egyetlen olyan szórakozóhely, ahol ebben a műfajban élő koncerteket rendeznek.

Rudán Joe első akusztikus lemeze

Joe a két dunaújvárosi fellépése között eltelt időben sem tétlenkedett. Tizenkét év után megjelent első akusztikus lemeze. A 13 dalt tartalmazó korong még karácsony előtt jelent meg, a felvételt a pécsi Zsolnay Negyedben rögzítették közönség előtt. Az énekestől megtudtuk, hogy ebből a lemezből is hoz a szombati koncertre, csakúgy, mint az életrajzi könyvéből, amely akkora sikerrel fogyott, hogy másodszor is ki kellett adni. Ezeken kívül a többi, Joe nevéhez kötődő hanghordozóból is lehet majd vásárolni a koncert alkalmával.

A tavalyi koncert előtt volt friss hír, hogy megjelent az életrajzi könyv mellett Rudán Joe harmadik lemeze, amely a Feketén Fehéren címet viseli. Az ezen rögzített dalok többsége is nagyon népszerű lett, több ezek közül beépült az énekes repertoárjába, rendszeresen játssza koncertjein, legyenek azok akusztikus vagy zenekari felállással. A szombati koncerten is felcsendül majd egy-két nóta a korongról. A többi legyen meglepetés.