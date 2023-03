Ez pedig nem más, mint egy retró műsor, válogatás a ´70-es, ´80-as, ´90-es évek külföldi és magyar slágereiből az ABBA világhírű dalaira építve. Azok a rácalmási hölgyek, akik lakcímkártyával igazolták, hogy helyi lakosok, azok számára a részvétel ingyenes volt. Nem is fértek volna el a művelődési házban, tulajdonképpen a Rác­almási Rendezvényközpont és Sportcsarnok edzőterme is szűknek bizonyult.

Schrick István köszöntőt mond Fotó: RLJ

A bő kétszáz fős közönséget Schrick István, Rácalmás polgármestere köszöntötte. Beszédében a következőképpen fogalmazott: „Az ébredő természet, az első virágok megjelenése teszi még szebbé ezt a napot. Még a Dunaújvárosi Hírlap mai címlapja is hirdeti, hogy itt van a tavasz, ami egybeesik ezzel a szép nappal, a nőnappal. A nőnap nekünk, férfiaknak nem más, mint egy nagy lehetőség, hogy köszönetet mondjunk a hétköznapok hőseinek, akik helytállnak mint feleség, szülő, nagymama és még dolgoznak a munkahelyükön is. Tartozunk nekik a gondoskodó türelmükért, a szeretetükért, valamint az otthon melegéért. A nő maga a tavasz, a remény, a megújulás. Mindenből juttat egy kicsit a szeretteinek. Tudjuk, hogy ez az egy nap nem elegendő ünnepelni, mert a szeretet és a figyelem egész évben járna nekik... Sok költőt, írót ihletett meg a nők tisztelete, szeretete, ezek közül is az egyik legszebb talán Márai Sándoré: „Köszönet a nőknek”.

Az esemény után minden hölgyvendég egy szál virággal távozhatott.