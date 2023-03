A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola és a Vasmű úti Jakó cukrászda együttműködésével, Szmodics László áldozatos szervezőmunkájával zajló sorozat lassan fél éves, ám lendülete még mindig töretlen. Szombaton este egy új, népes csapat érkezett a cukrászdába, meglehetősen gazdag műsorral. Igencsak zajos sikert aratott az Antal Anna és Sütő Balázs zenetanárok vezetésével Tótin István közreműködésével adott minikoncert.

Stadler Sára fuvola- és Antal Anna zongorajátékát figyeli a közönség

Fotós: LI

A diákok, Stadler Sára (fuvola), Srauf Hanna (fuvola), Gál Benedek Marcell (fuvola), Schinogl Péter (zongora), Gyűrűs Anikó (fuvola) is kitettek magukért, minőségi kifogás aligha lehetett a növendékek játékát hallgatva. Az előadott művek szerzőinek listája is impozáns, Bartók, Sosztakovics, Gluck, Tartini, Fauré, Haydn szerepel a felsorolásban, de a záró szám is meglehetősen különleges volt, a szerző ugyanis nem más, mint Sütő Balázs, aki két évvel ezelőtt kapott ihletet, mégpedig Ábel fia születésekor. Így született meg a lurkó mellett az Ábelnek címet viselő szerzemény is, amit a szerző tanítványával közösen adott elő.