Esther Perel: Affér – avagy gondoljuk újra a hűtlenséget

Számos könyv született már arról, hogy mi vezet el egy viszonyig, és legalább annyi arról, hogy hogyan épüljünk fel belőle. De mi történik mialatt benne vagyunk? Az ikonikus párterapeuta és világhíres szerző, Esther Perel a Szeretkezés fogságban című nagy sikerű könyve után most a hűtlenség lencséjén keresztül vet provokatív pillantást a párkapcsolatokra.Amióta a férfi és nő létezik, azóta létezik vonzódás, vágy, elhidegülés, megcsalás, megcsalatás – vagyis eredendően velük együtt született meg a nemek közötti összetartó kapocs, a szeretet ellentéteként a hűtlenség. Egyéjszakás kalandként, vagy évekig tartó viszonyként. Egy viszony megfoszthatja a párt a kapcsolatuktól, boldogságuktól, önmaguktól. Mégis, ezt a végtelenül hétköznapi emberi tapasztalatot oly kevéssé értjük meg. És mit teszünk most ezzel az időtálló, univerzálisan tiltott de univerzálisan gyakorlott tabutémával? Miért lépnek félre az emberek – még azok is, akik boldog házasságban élnek? Miért tud úgy fájni egy kaland? Amikor azt mondjuk: viszony, vagy azt, hogy hűtlenség – pontosan mire is gondolunk? Vajon a házassággal kapcsolatos túlzóan idealista elvárásaink predesztinálnak az árulásra? Létezik olyan, hogy megcsalásbiztos, félrelépésmentes házasság? Lehet egy időben több embert szeretni? Egy viszony megmenthet egy házasságot? Visszahozhatja a tönk széléről?

Esther Perel igaz történeteket mélyreható pszichológiai és kulturális elemzésekkel átszőve tempós és ellenállhatatlan könyvet írt. Az Affér végtelenül intelligensen nyújt merész keretet a szerelem és a vágy intrikáinak megértésére.„Talán a hűtlenség témája hívja meg legkönnyebben a fekete-fehér gondolkodást, és a végletekig sarkított ítéleteket. Esther Perel nagyszerű könyve kiránt minket a leegyszerűsítő magyarázatok kínálta kényelmes pozícióból és gondolkodásra, elemzésre késztet. Ha az emberi kapcsolatok pszichológiáját végre beemelnék a kötelezően oktatott tárgyak közé, ez a mű okkal kerülne fel a kötelező olvasmányok listájára” – e gondolatokkal ajánlja a kötetet Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus.

