Ismerjük egyál­talán a gyer­mekeinket?

Harlan Coben: A kisváros titkai

A Maradj mellettem és Az idegen című Netflix-krimisorozatok bestseller-szerzőjének új könyve azt a nyugtalanító kérdést veti fel, hogy a szülők mennyire ismerik valójában gyermekeiket – majd ezek után a legrosszabb félelmeik hullámvasútjára ülteti őket.

„El fogjuk veszíteni” – e szavakkal indokolja önmagának Mike és Tia Baye a döntést, hogy kémkedni kezdenek ­fiuk, a tizenhat éves Adam után, aki egyre zárkózottabban és elutasítóbban visel­kedik, amióta a legjobb barátja öngyilkosságot követett el. Az Adam számítógépére telepített kémprogram révén a szülei látnak minden honlapot, amit a fiú felkeresett, minden e-mailt, minden chatüzenetet, amelyet küld vagy kap. Ám minden egyes leütés a billentyűzeten egyre mélyebbre taszítja őket a káosz és az erőszak örvényébe, amely mindannyiukat elpusztíthatja.

Betsy Hill a fia emlékére létrehozott honlapot böngészve talál egy fotót, amely egyértelműen Spencer halálának estéjén készült – és valaki más is van rajta a fia mellett! Betsy úgy hiszi, hogy az a homályos alak Adam Baye lehet, és amikor megtudja, hogy Adam eltűnt, rádöbben, hogy valami rettenetes dolog férkőzött a kis kertvárosi közösség életébe.

A Spencer halálát övező titkok és hazugságok leleplezése talán az egyetlen, ami segíthet Betsynek továbblépni – és ami talán megmenti Adam életét is...

„A Google-korszak thrillere.” – írja találóan a The New York Times kritikája.

„Akinek van gyereke, az ­különösen nyugtalanítónak fogja tartani ezt a letehetet­lenül izgalmas regényt. A velem is megtörténhetne-faktor pedig megrendítő hatással tetézi az izgalmakat.” – így ajánlja a könyvet a Publishers Weekly könyves magazin recenziója.

„Amint kimondta, máris gyűlölte ezeket a szavakat. Klasszikus szülői demagógia. A kölykök gúnyolódva forgatják ki az ilyen frázisokat. Ő is így tett, amikor fiatal volt. Miért csináljuk ezt? Miért – miközben megesküszünk, hogy soha nem fogjuk megismételni az előző generáció rémségeit –, miért csináljuk mégis pontosan ugyanazt?”

(Forrás: Bookline)