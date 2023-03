Gregg Braden: Az isteni kód

Egy jeles felfedezés, ami a héber és az arab nyelv bibliai időkből származó ábécéjét a modern kémiával hozza kapcsolatba, egy elfeledett kódra, származásunk titkának kulcsára – az egymásra átfordítható ábécékre – derít fényt. Ugyanezt a felfedezést alkalmazhatjuk az élet nyelvére is, a DNS-ünket alkotó hidrogén, nitrogén, oxigén és szén elemekre is, hiszen ezek is helyettesíthetők az ősi nyelvek alapvető betűivel. Így minden élet kódjából egy időtlen üzenetet kapunk. Annak fordítása pedig felfedi, hogy genetikai információként minden sejt, minden élet kódolva tartalmazza Isten ősi nevének betűit. A Föld mind a hatmilliárdnyi lakosának minden sejtje őrzi és ismétli az üzenetet újra és újra, hogy létezésünk alapköveit felépítse. Napjaink egyedülálló kihívásával szembesülve úgy tűnik, hogy a kulcs világunk békéjéhez – és egyben talán túlélésünkhöz – mindannyiunkban ott van, testünk minden sejtjében megtalálható, tökéletes másolatban.

Emberi fajunk sikerének zálogaként hatalmas családunk minden tagja ugyanazt az üzenetet hordozza, amelyet létezésünk első napján kódoltak sejtjeinkbe.

Mi lenne, ha felfedeznénk tagadhatatlan bizonyítékát annak, hogy fajunk egy szándékos teremtés révén keletkezett? Mennyiben lenne életünk más, ha tudnánk, hogy minden ember minden sejtjében az életet alkotó kémiai kódként Isten ősi neve van elrejtve? Abban a pillanatban, amikor az üzenet megértésében osztoznánk, az általunk ismert világ se maradhatna többé ugyanaz.

„Az isteni kód hosszú kutatómunka és személyes nyomozás eredménye, amelynek során az emberi egység megkérdőjelezhetetlenül mély és igaz alapelvét kerestem. Kutatásaim 1986 óta a Föld legősibb, legelszigeteltebb és legtávolabbi helyein megbúvó falvakba, templomokba, kolostorokba vezettek” – írja a szerző.

Az ősi tanok, titkos nyelvek, régi feljegyzések, misztikus táncok, becsben tartott hagyományaink mind meglepően azonos téma köré épül, még a legkülönbözőbb kultúrákban, vallásokban és földrajzi helyeken is. Bármennyire különbözőnek is tűnnek, felszín alatt megbúvó üzenetük arra emlékeztet minket, hogy az emberiség nagy családjaként rendelkezünk egy közös vonással, és ez nagyobb erővel bír, mint bármi, ami valaha is megosztott bennünket. (Forrás: Bookline)